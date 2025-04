I Tenores di Bitti cantano all’Hospice 

Un evento che unisce cultura, tradizione e solidarietà: è quello promosso per sabato alle 17 dall’associazione di volontariato Giornoxgiorno, attiva presso l’Hospice di Cagliari in via Jenner, che ha organizzato nella struttura un pomeriggio speciale con la partecipazione straordinaria dei Tenores di Bitti, uno dei gruppi più rappresentativi del canto a tenore, patrimonio immateriale dell’umanità Unesco. Ambasciatori della identità culturale sarda nel mondo, i Tenores saranno protagonisti di un appuntamento significativo culturalmente e umanamente.

L’iniziativa - aperta a pazienti, familiari, personale sanitario e cittadinanza - si svolgerà all’interno della struttura e offrirà un momento di musica intensa ed emozionante, seguito da un aperitivo conviviale offerto dall’associazione. Con l’occasione sarà avviata una raccolta fondi a sostegno delle attività dell’Hospice, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dell’accoglienza e dei servizi offerti alle persone in cura e alle loro famiglie.

«La musica ha un potere speciale: sa parlare al cuore e regalare emozioni anche nei momenti più delicati della vita», spiegano i volontari, illustrando il significato di una iniziativa pensata per proporre un momento di bellezza e cultura che si collega all’identità isolana più autentica e al suo portato più emozionante e consapevole. «Siamo felici di poter offrire un momento di bellezza e condivisione, e allo stesso tempo sensibilizzare la comunità sull’importanza del sostegno concreto all’Hospice».

RIPRODUZIONE RISERVATA