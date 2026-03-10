I temi sociali sul palco del teatro  con la compagnia ‘Chen’e Sentidu’ 

Una rassegna teatrale per valorizzare le compagnie dell’intera Sardegna e il teatro alla portata di tutti. Così l’associazione “Chen’e Sentidu” ha organizzato la terza edizione della rassegna “Sa bettua”, che si svolge nel teatro comunale di San Gavino in via Dante con diversi appuntamenti. Ora, dopo la commedia “Tempos Modernos” scritta da Mario Deiana e messa in scena dalla compagnia Ammentos e Bisos di Ardauli e quella “Chini beffa fait…” scritta da Raffaele Fanti e diretta da Simona Axana e rappresentata dalla compagnia “Pagu beni nostu” di Villasalto, si sono susseguiti altri appuntamenti.

Sabato scorso il “Teatro popolare di Tarquinia” ha rappresentato la commedia “Tutta colpa del Tg”, scritta e diretta da Annibale Izzo. Sabato 14 marzo sarà il turno della compagnia di casa “Chen’e Sentidu”, che metterà in scena “Qualcosa che non muore mai’. un’opera diretta da Tonina Fois Inconis, presidente dell’associazione sangavinese: «Il nostro sodalizio – spiega quest’ultima – è nato nel 2016 per una scommessa: usiamo nella nostra compagnia la lingua sarda in modo moderno e nella rassegna ci sono state alcune rappresentazioni in lingua italiana e altre in sardo. Abbiamo almeno 15 attori e la sede in cui ci riuniamo è quella di via Goldoni anche se condivisa con altre associazioni. Trattiamo argomenti particolari anche la dipendenza del gioco d’azzardo, il problema dei sofferenti mentali e dell’usura per citare alcuni esempi. Mi è sempre piaciuto scrivere storie e con tutti gli attori siamo una famiglia». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA