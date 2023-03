I telefoni sono ancora muti: privati e commercianti pensano a una class action 

Dopo quasi due settimane non sembra aver trovato una soluzione il problema dei telefoni cellulari. Continuano a funzionare ad intermittenza le linee Vodafone, Tim e tutte le altre che ad esse si appoggiano. Si moltiplicano le lamentele di cittadini ma anche dei titolari di attività. Da una settimana la farmacia si appoggia ad un cellulare per poter far pagare gli utenti con il pos. Non lo possono fare invece Pietro Atzori e Manuela Orrù, titolari del market. «Solo sabato», hanno detto, «siamo riusciti a far usare il bancomat per un pagamento. Da quando ci sono problemi di linea, è impossibile usare il pos». «Utilizzo dei software gestionali, servizi informatici, pagamenti», ha aggiunto Luigi Pisci del Caffè letterario, «tutto reso impossibile o complicato da una grave e imperdonabile latitanza di un servizio ormai indispensabile. Una vergogna difficile da dimenticare».

Nei giorni scorsi l’ufficio stampa della Tim ha inviato un comunicato: si legge che le motivazioni sono legate ad un intervento importante. Nessun disagio per la linea fissa solo «un intervento di potenziamento e ammodernamento della rete mobile attraverso la sostituzione degli apparati trasmissivi con quelli di ultima generazione, per migliorare il servizio. Tale intervento può comportare delle momentanee discontinuità di servizio nell'arco della giornata». Non l’unico comunicato di una compagnia telefonica. «Vodafone», si legge in un’altra nota, «si scusa con i propri clienti che hanno avuto disservizi nella zona di Isili, dovuti ad un problema della stazione di energia. L’azienda comunica che il servizio è stato ripristinato completamente a partire dalla giornata di oggi».

Resta comunque il disappunto dei cittadini, qualcuno ha proposto anche di organizzare una class action. «È vergognoso», ha aggiunto Ignazio Faedda, consigliere comunale, «siamo isolati completamente; lo è il privato cittadino ma anche chi lavora con il cellulare». Il disservizio è stato segnalato anche dal sindaco. «Non è accettabile», ha concluso Luca Pilia, «che ci siano disagi agli utenti per così tanti giorni: occorre che le compagnie intervengano celermente per porre fine a questa situazione».

