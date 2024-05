I telefoni muti entrano nella campagna elettorale 

Due giorni di disagi nella telefonia mobile anche nel Sulcis, ma a Calasetta, nessuno si è accorto del problema. Nel piccolo Comune isolano infatti, l’eccezione è regola ormai da decenni e le telefonate, linea fissa a parte, passano solo su internet e whatsapp. L’argomento in passato è stato al centro di promesse elettorali che sono rimaste vane e oggi ci si interroga su cosa farà a tal proposito la prossima amministrazione comunale.

Farris

«Il problema della telefonia a Calasetta dev'essere definitivamente risolto - dice Silvano Farris, candidato a sindaco di "Gianca Cadesédda” - seguendo i passi ufficiali che la situazione richiede e cioè una comunicazione ufficiale presso l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il conseguente rispetto del protocollo che Telecom si è impegnata a rispettare. In questo caso il Pnrr garantisce la copertura finanziaria degli investimenti necessari alla copertura del segnale non solo nel centro urbano ma anche nelle zone extraurbane, spiagge e località balneari comprese». Un disagio lamentato anche e soprattutto da turisti e vacanzieri.

Armeni

«Occorrerebbe intavolare un confronto con gli operatori dei servizi di telefonia mobile e i competenti enti - dice Agostino Armeni, candidato a sindaco di “Calasetta futura” - per individuare le cause da cui originano i noti e persistenti problemi di connessione delle linee. Laddove il problema fosse determinato dal posizionamento delle antenne di trasmissione, occorrerebbe valutare un altro luogo più consono e funzionale. Proprio in ragione del fatto che il servizio di telefonia mobile esprime un servizio pubblico, ritengo necessario che l'amministrazione si adoperi per una soluzione del problema».

Puggioni

«L’ argomento ci preoccupa soprattutto per i turisti e i vacanzieri - dice Antonello Puggioni, candidato di "Rinascita calasettana” - è impensabile, infatti, uno sviluppo turistico, e l’argomento è alla base del nostro programma elettorale, senza telefonia mobile e tutti gli strumenti ad essa correlata. Contattare tutti gli operatori è una priorità assoluta, rivendicare la dovuta attenzione al problema e chiedere immediatamente la soluzione. Tecnicamente, nessun sindaco può fare nulla, ma esercitare la rappresentanza della propria comunità è già un valido elemento per pretendere una soluzione».

