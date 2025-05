I Teddy Boys al Torneo dell’amicizia 

Saranno i Teddy Boys a difendere i colori della Sardegna nella prima edizione del Torneo nazionale dell’amicizia di Mazara del Vallo.

L’evento, riservato alle squadre di calcio amatoriali della categoria Over 50, prevede la partecipazione di otto formazioni provenienti da sei regioni italiane: oltre alla squadra cagliaritana in rappresentanza della Sardegna, ci saranno tre club piemontesi, una del Lazio, una della Puglia, una della Lombardia e, per la Sicilia, la società organizzatrice del torneo, la Trasmazaro Over 50 Mazara.

Il weekend

Da venerdì a domenica le otto partecipanti si contenderanno il trofeo, con i Teddy Boys che cercheranno di ben figurare in terra siciliana dopo una difficile stagione nella categoria Ultra della Libertas Caam. I cagliaritani hanno chiuso all’ottavo posto la stagione regolare, risultato che li ha estromessi dai playoff scudetto (riservati alle prime sei classificate) e costretti a giocarsi gli spareggi per la Coppa Italia di categoria. «Andiamo a giocarcela e a difendere i colori della Sardegna», assicura il dirigente dei Teddy Boys Francesco Loddo.

