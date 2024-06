I tecnici dell’Atletico Madrid in campo a Uta 

La prima edizione del Summer Camp targato Atletico Madrid sbarca a Uta. Dall’1 al 5 luglio nell’impianto di via Bascus Argius i tecnici del settore giovanile del club spagnolo saranno a disposizione dei bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni per un’esperienza innovativa. Durante le giornate si effettueranno allenamenti ma anche attività ludiche e giochi che permetteranno loro di ricevere premi e gadget a tema Colchoneros.

Il progetto nasce dalla volontà dell’Uta (appena salito in Promozione) di dare spazio e fiducia alle giovani promesse del settore per un’ulteriore crescita del club biancoverde. L’iniziativa è aperta anche ai non tesserati con l’Uta e le iscrizioni al Camp saranno aperte sino al 10 giugno.

«La società vuole dare spazio ai ragazzi per far crescere in maniera esponenziale il settore giovanile», spiega l’allenatore dei Giovanissimi e organizzatore dell’evento Fabio Piras, «vista anche la grande crescita della prima squadra vogliamo dare ai giovani la possibilità di vivere un’esperienza che non li costringa a partire per vedere altre filosofie di calcio e di pensiero. Questa occasione per loto diventa importante, unica nel suo genere».

Per il presidente Marco Baroncelli «con questo Camp i ragazzi potranno confrontarsi con allenatori di una società di caratura internazionale che investe sul settore giovanile da molto prima rispetto a quanto avviene in Italia. Potranno apprendere una filosofia che in Spagna già esiste ma qui ancora fatica ad arrivare. Il progetto contribuirà ampiamente alla crescita del nostro settore giovanile».

