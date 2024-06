I tecnici chiedono un “Patto per Cagliari” 

Urbanistica ed Edilizia, Verde Pubblico, Trasporti e Mobilità, Azione amministrativa.A conclusione della campagna per le elezioni comunali, la Rete dellerofessioni tecniche della Sardegna – che riunisce 18mila professionisti – ha messo a disposizione dei candidati alla caricadi sindaco il “Patto per Cagliari”, un documento di 12 pagine che contiene una serie di propostesui temi fondamentali per il futuro della città Regione.

Il documento – spiegano – vuole essere la base per una fruttuosa collaborazione e per ilcoinvolgimento dei tecnici nel corso della futura consiliatura. I professionisti chiedono, tra le altre cose, il rafforzamento della rete della metro leggera, un sistema integrato di trasporti, l’adozione di un piano della sosta e il rafforzamento del sistema della mobilità dolce, un incremento dei fondi in bilancio per la gestione delle pratiche edilizie.

«L’assenza di un’attività di programmazione e pianificazione strategica ha troppo spesso impegnato le risorse in progetti divergenti, inutili, non capiti e quindi rifiutati da coloro che dovrebbero esserne i recettori primari», evidenziano. Per questo si chiedono «tavoli di programmazione strategica permanenti e aperti e l’eventuale avvio di una campagna di redazione del bilancio condiviso, specie per ciò che attiene i progetti di maggiore rilievo strategico».

