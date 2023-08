I Tazenda nella Grotta di Nettuno 

«Ci siamo esibiti nei siti archeologici tra i più significativi al mondo, ma è la prima volta per noi all’interno della Grotta di Nettuno. Siamo entusiasti di avere questa possibilità». Nicola Nite, algherese, voce dei Tazenda dal 2012, non sta più nella pelle in vista del silent concert in programma domani alle 19 nel complesso carsico che si apre sul versante occidentale di Capo Caccia. Il pubblico, circondato dalle concrezioni millenarie, ascolterà le musiche eseguite dal vivo dalla band attraverso un sistema di cuffie wireless di ultima generazione. Un ascolto immersivo per quello che si preannuncia un evento di grande fascino, che presta una particolare attenzione al delicato ecosistema della grotta.

Rispetto per l’ambiente

«Vivere un’esperienza del genere per noi ha un valore altissimo», spiega Nicola Nite, «e la formula del silent concert è stata adottata per salvaguardare l’ambiente e la fauna circostante verso cui noi siamo da sempre particolarmente attenti e rispettosi».

In barca

Inserito nel Festival Abbabula, il silent concert dei Tazenda alla Grotta di Nettuno promette di essere un evento straordinario. Gli spettatori che decideranno di raggiungere la grotta via mare assisteranno al concerto letterario “Nino & la Balena” durante la navigazione, uno spettacolo originale tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Casti, con Luigi Frassetto e Francesco Medda “Arrogalla” (partenza alle 18 dal porto). Poi lo sbarco all’antro, per un concerto molto serrato. «Suoneremo all’incirca 30 minuti perciò la nostra scaletta sarà un concentrato dei nostri più grandi successi. Non mancheranno “Domo Mia”, “Spunta la luna dal monte”, “Cuore e Vento” e così via», aggiunge Nicola Nite, la voce principale della storica band.

«La nostra terra»

Orgoglioso e felice di potersi esibire mostrando le bellezze della Sardegna è anche Gino Marielli, uno dei fondatori dei Tazenda. «Abbiamo 8000 nuraghi e se vediamo la cartina dei siti archeologici ci vorrebbero dieci vite per suonarci. Non vogliamo nemmeno immaginare i luoghi della natura di interesse», commenta, «perché sarebbe come voler visitare la Via Lattea». Trentacinque anni di carriera artistica alle spalle e non sentirli. I Tazenda: un gruppo in continua evoluzione. «La nostra forza è la curiosità, la voglia di metterci sempre in discussione», prosegue Gino Marielli, «provare sempre nuove soluzioni e soprattutto continuare a studiare i nostri strumenti e le nostre voci. Sentirci contemporaneamente principianti nello spirito, ma sicuri di noi come rockstar».

Tante le collaborazioni con artisti e cantanti noti. Due partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 1991 con “Spunta la luna dal monte” insieme a Pierangelo Bertoli e nel 1992 con “Pitzinnos in sa gherra”, canzone scritta insieme a Fabrizio De Andrè. Di recente anche “Oro e cristallo”, realizzato in collaborazione con il tenore sardo Matteo Desole, singolo estratto dall’ultimo album “Antistasis”. «Sì, è vero, abbiamo collaborato con tanti artisti», ricorda Gigi Camedda, «diciamo pure che siamo diventati gli specialisti dei duetti e non li abbiamo mai fatti perché c’era dietro una operazione, ma solo perché nasceva dall’amore per la canzone. Quello con Bertoli è forse il più storico, perché ci ha reso famosi e ci ha fatto conoscere al grande pubblico in quattro minuti, ma sono altrettanto preziosi, quelli con De Andrè, con Eros Ramazzotti in “Domo Mia”, l’ultimo della serie quello con i Modà, con i quali abbiamo condiviso un grande successo: “Cuore e Vento”, tra le canzoni più attese nei nostri concerti». Non mancherà neanche domani.

