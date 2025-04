I Tazenda che sanno come si cambia 

Certe svolte non arrivano mai per caso. E quando accadono, portano con sé il peso del tempo e la leggerezza di chi è pronto a fare il grande salto. Così i Tazenda, colonna sonora dell’identità sarda dagli anni ’80, scelgono di cambiare pelle e voce, e lo fanno con un gesto forte: accogliere per la prima volta nella loro storia una frontwoman. Il nome da segnare è quello di Serena Carta Mantilla, 34 anni, una carriera che profuma di talento e determinazione, una voce che si fa strada tra le onde del passato e le mareggiate del presente. Serena arriva nei Tazenda come si arriva nei luoghi destinati: con emozione e rispetto, ma senza paura. Fino a novembre 2024 era parte della squadra di Renato Zero, dopo un percorso che ha avuto inizio quando, ancora giovanissima e fresca di diploma al conservatorio, suo padre decise di inviare un curriculum a Mario Biondi. Una scommessa affettuosa che cambiò tutto: «È stato lui a crederci per primo. Biondi mi chiamò per farmi comporre, poi per fare la corista. Da lì non mi sono più fermata». E quando il destino bussa, lo fa con voce antica, quella della Sardegna.

La prima donna

Debuttare come prima donna in una band storicamente al maschile comporta responsabilità, certo. Ma Serena la accoglie con una grinta che si nutre di entusiasmo: «All’inizio sentivo molto la pressione, ora sono solo elettrizzata. Il primo concerto è stato a fine marzo, ad Avezzano, poi a Pordenone. Oggi saremo a Cagliari». L’appuntamento è alle 21 al Teatro Massimo. La sua è una voce che non cerca di emulare, ma di aggiungere: «Vorrei portare il mio contributo, non ho un solo stile, ascolto di tutto. I Tazenda mi hanno sempre colpita perché non fanno solo musica sarda: contaminano, intrecciano, raccontano». Tra i suoi ricordi più teneri, quelli delle canzoni cantate da bambina insieme al fratello. ”Chelos” «è la canzone che mi rappresenta di più del nostro repertorio. La cantavo da piccola e ogni volta che la interpreto oggi mi sento a casa. Il cielo, per me, è sempre stato qualcosa a cui rivolgere lo sguardo. Mi chiedo spesso se chi non c’è più, da lassù, riesca a vedermi».

Una società maschile

Entrare in un mondo che per decenni ha visto al microfono solo uomini, significa anche affrontare i pregiudizi di una società ancora legata a certi automatismi. «Il ruolo della donna può incontrare ostacoli in diversi ambiti. Ma nella musica non esistono limiti fisici o barriere vere. Io sono sensibile, ma non mi faccio intimidire». E tra i suoi riferimenti non ci sono solo voci femminili o icone da imitare. Anzi: «Ho sempre amato il modo di comporre di Ennio Morricone, la sua capacità di evocare mondi. Ma ascolto molta musica anche da culture lontane: l’Africa, per esempio, mi ha sempre affascinata».

Una nuova famiglia

L’accoglienza tra le fila dei Tazenda è stata quella delle grandi storie: «Dal primo giorno mi sono sentita parte di una famiglia. Sembrava ci conoscessimo da sempre». Ma la vera sorpresa è arrivata dal pubblico: «Ero pronta anche a una certa diffidenza, invece ho ricevuto solo affetto. Mi hanno regalato fiori, mi hanno abbracciata. Mi sono sentita accolta, amata, sostenuta». È un nuovo inizio: «Vogliamo fare tante cose. Portare avanti questa nuova fase con tutta l’energia possibile. È un capitolo che si apre, e il bello è tutto da scrivere». Con lei, i Tazenda non cambiano anima: la rinnovano. Si fanno specchio di una società che cambia, di un’isola che parla con voce nuova, eppure antica. E se la sua vita fosse una canzone? «Difficile sceglierne solo una. Ma seguo da sempre il motto di “Follow the sun” di Xavier Rudd. Mi infonde positività, e la positività è ciò che cerco ogni giorno. Nella musica, come nella vita». Con Serena Carta Mantilla sul palco, i Tazenda diventano specchio di una Sardegna che non ha paura di cambiare. Una Sardegna che resta fedele a sé stessa, ma che sa anche spalancare le braccia. E accogliere. Anche la voce di una donna.

