I tatami nel palazzetto di Sa Rodia per oltre 400 campioni sardi di karate 

Oggi e domani Oristano diventa la capitale sarda del karate Fijlkam, unica federazione riconosciuta dal Coni.Il palazzetto di San Nicola ospita i campionati regionali assoluti, una fase che consentirà ai vincitori degli incontri delle diverse categorie, di accedere alle fasi nazionali.

Le specialità in cui si cimenteranno le atlete e gli atleti saranno quelle del Kata e Kumite. Domani invece la giornata sarà dedicata ai giovanissimi con un campionato regionale giovanile.

Sul tatami si incontrano oggi gli agonisti tra i 18 e i 35 anni. «A Oristano approderanno i migliori atleti sardi, tra loro anche diversi che hanno ottenuto ottimi risultati sia in Italia che all'estero, in particolare nella specialità del kumite, un combattimento a contatto controllato», spiega Jimmy Vargiu, della progetto Karate Shotokan.

Domani sarà la volta di 390 ragazzi tra i 4 e i 12 anni: saranno impegnati nel palazzetto di Sa Rodia per il campionato giovanile Karate Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA