I tassi non si fermano, mutui al bivio 

Discorso diverso deve invece essere fatto per mutui già in essere. «Il ragionamento in questo caso è di lungo respiro», spiega l’esperto. «Chi ora infatti ha le possibilità economiche di reggere l’incremento delle rate, può scegliere di restare sul variabile in attesa di un calo che ciclicamente si è sempre verificato. Ma per coloro che non riusciranno a sostenere il pagamento di rate ben più pesanti è consigliabile il passaggio a un mutuo a tasso fisso, anche perché nel medio termine le occasioni non saranno migliori di adesso».

La scelta tra interessi fissi e variabili in realtà non sarà sempre scontata, complice anche un momento economico forse inedito nel recente passato. «In questo momento la forbice degli interessi che separa le due tipologie di finanziamento è strettissima – conferma Enrico Staico, consulente finanziario cagliaritano –, motivo più che sufficiente per spingere chi sta accendendo un nuovo mutuo a optare senza dubbio su un più tranquillizzante tasso fisso».

Gli interessi dei mutui salgono alle stelle e ora è fuga verso i finanziamenti a tasso fisso. La strada l’ha indicata qualche giorno fa la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde annunciando un progressivo incremento del costo del denaro che proseguirà per buona parte del 2023. Un segnale preciso contro l’emergenza inflazione che anche secondo i vertici della Bce non finirà a breve, ma anche un campanello d’allarme per chi ora possiede un mutuo a tasso variabile, le cui rate sono pronte a schizzare verso soglie ben più sconvenienti rispetto agli omologhi finanziamenti a tassi costanti.

Incognite

Stangata

Il salasso per le tasche dei sardi durante l’anno in corso lo ha riassunto Facile.it, il portale online di comparazione tariffe, che ha preso in esame un finanziamento a tasso variabile da 126.000 euro in 25 anni sottoscritto lo scorso gennaio. «Se nella prima parte del 2022 le rate sono cresciute solo di poco (+13 euro da gennaio a giugno), a partire da luglio gli indici dei mutui variabili hanno iniziato a salire in modo consistente e, a dicembre, la rata è arrivata a circa 602 euro, vale a dire quasi 150 euro in più rispetto a quella iniziale». Ma non è tutto: «Se l’Euribor dovesse crescere in maniera analoga all’ultimo aumento dei tassi della Bce (+0,50%), la rata mensile del mutuatario arriverebbe, nei prossimi mesi, a circa 636 euro, vale a dire quasi 35 euro in più rispetto ad oggi e 180 in più rispetto a inizio anno (+39%)».

Novità

L’allarme mutui è talmente alto che il Governo durante l’ultima Manovra finanziaria sta correndo ai ripari rispolverando una vecchia norma del 2014 che permetterà il passaggio da un tasso variabile a uno fisso ai cittadini con una soglia Isee inferiore a 35mila euro e che non hanno mai avuto ritardi nel versamento delle rate del mutuo. «Bisogna ancora capire i dettagli della norma, per comprendere se le condizioni del nuovo finanziamento saranno veramente convenienti», conclude Staico. «Ciò che è certo comunque è che in questi mesi di tempesta mai visti prima il numero dei nuovi mutui sottoscritti è crollato. In tanti infatti attendono più chiarezza per timore di rimanere schiacciati da rate insostenibili».

