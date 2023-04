I tappeti in mostra nei circoli degli emigrati sardi 

Resteranno ancora a Milano i tappeti sardi appartenenti al museo Maratè di Isili. Dopo l’allestimento fatto in occasione della Week Design, i manufatti diventeranno itineranti. Grazie alla collaborazione con il circolo sardo di Cinisello Balsamo guidato dal presidente Giuseppe Tocco, non a caso originario di Isili. La mostra ha interessato così tanto i visitatori che è nata l’idea di farla diventare itinerante proprio nei vari circoli e allacciare così dei legami più stretti con la terra d’origine.

Un’opportunità importante per il paese secondo Erica Faedda e Ilse Atzori, due amministratori comunali isilesi che hanno seguito l’evento e colto tutte le opportunità che questo poteva dare in senso di promozione turistica per il paese e per il territorio. Resta dunque aperto quel dialogo che era stato avviato in occasione dell’arrivo ad Isili ad ottobre di un gruppo di studenti dell’Istituto Superiore Caterina da Siena per conoscere la tradizione della tessitura rileggendola in chiave moderna.

«Continuerà», ha detto Ilse Atzori, «la collaborazione con la scuola ma anche con il Municipio 3 di Milano con l’intento di dare continuità a questo progetto”. Non solo, l’obbiettivo è quello di creare una rete tra Isili, i Circoli Sardi d’oltremare come promozione del territorio. «Partendo da queste collaborazioni», hanno detto le amministratrici, «si potranno organizzare prima di tutto dei pacchetti che facciano conoscere le nostre peculiarità, la storia del nostro museo, dell’artigianato, della lavorazione del rame».

