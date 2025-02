I tappeti di Montini da domani alla Cittadella 

L’artista Ruben Montini (classe 1986) si prepara alla mostra ospite del Museo etnografico regionale Collezione Luigi Cocco (fa capo all’Isre) collocato all’interno della Cittadella dei Musei di Cagliari. Il titolo è “Cosa resta di noi, Cosa resterà di me” ed è curata dal direttore del Polo museale Isre Efisio Carbone. Inaugurerà domani alle 18 e raccoglie quattro tappeti che rappresentano un incontro tra l’arte contemporanea e l’artigianato tradizionale accompagnato da un approccio critico e riflessivo, su conservazione, preservazione e memoria culturale.

Tecnica

Sono realizzati in lana attraverso la tipica lavorazione a pibiones, eseguita dalle esperte tessitrici di Mogoro della cooperativa Su Trobasciu. Il quarto tappeto è, invece, realizzato in broccato, una tecnica tessile che rimanda a una tradizione ancor più antica. Qui Montini affronta il tema della conservazione delle testimonianze culturali per il quale la memoria storica e la tradizione non sono mai statiche, ma si intrecciano sempre con il presente, rinnovandosi in un processo dinamico e rigenerativo che abbraccia i concetti di soggettività e collettività. «Questa mostra rappresenta un perfetto esempio di come l'arte contemporanea possa dialogare con la tradizione - dice il presidente Isre Stefano Lavra -. Con il lavoro di Ruben Montini, ribadiamo il nostro impegno nel valorizzare il patrimonio culturale sardo, mettendolo in relazione con nuove prospettive artistiche e critiche». Gli fa eco il direttore generale dell’Isre Marcello Mele che afferma: «L’Isre continua il suo percorso di apertura verso l’arte e l’artigianato contemporaneo». Mentre Efisio Carbone aggiunge: «Il lavoro di Montini, frutto di un dialogo con le tessitrici di Mogoro. È una riflessione profonda sul concetto di eredità culturale e sulla responsabilità della conservazione». La mostra, visitabile sino al 14 aprile, è parte del progetto “Hanging - Sospesi: tappeti e arazzi nel pensiero e nelle mani di artigiani, artisti e designer” che prevede un ciclo di mostre di designer e artisti in collaborazione con artigiani, cooperative tessili territoriali. Gli allestimenti sono a cura di Giovanni Filindeu con Smart Allestimenti.

