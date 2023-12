I tank entrano nel sud della Striscia 

Tel Aviv. L’ operazione di terra a Gaza, lanciata da Israele dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, entra in una nuova fase. Archiviata la pausa per lo scambio di prigionieri, i tank sono entrati a Khan Yunis per colpire con più precisione gli obiettivi di Hamas. L’operazione mira a strappare al gruppo armato anche il sud della Striscia. E con la crescente pressione israeliana si surriscalda il fronte degli alleati dell’Iran: gli Hezbollah in Libano e gli Houthi in Yemen, che hanno attaccato alcune navi commerciali nel Mar Rosso. Per sventare la minaccia è intervenuto un cacciatorpediniere Usa. La radio militare israeliana ha confermato l'estensione dell'offensiva nella Striscia, con unità terrestri e mezzi blindati in azione a nord di Khan Yunis. Un percorso aperto dai massicci bombardamenti dell'artiglieria, dell'aviazione e della marina. In quest'area si ritiene si nasconda il leader di Hamas Yahya Sinwar, obiettivo numero uno. «Gettate le armi o morirete», è l’avvertimento lanciati dalle forze israeliane in un messaggio in arabo con le immagini di 11 comandanti ancora attivi. E il capo dello Shit Bet, Ronen Bar, ha spiegato che i servizi segreti hanno ricevuto l’ordine di «eliminare i dirigenti di Hamas ovunque si trovino». «Serviranno anni, ma lo faremo», la sua rassicurazione.

