I talenti del “Monte Attu” vincono in Gallura 

Giovani e talentuosi. Pioggia di riconoscimenti per gli studenti del percorso musicale dell’Istituto II Monte Attu di Tortolì al Concorso musicale nazionale “I Suoni della Gallura”, ospitato tra Arzachena e Palau e dedicato ai giovani musicisti provenienti da tutta la Sardegna e Oltremare. Gli alunni delle classi prime e seconde delle sezioni A, B e C si sono distinti nelle categorie solista, musica da camera e orchestra, esibendosi davanti a una commissione di docenti e musicisti di livello nazionale. A ottenere il riconoscimento più prestigioso Elisa Loddo della 2B e Bianca Contu della 2C, entrambe premiate con il primo premio assoluto nelle categoria soliste con il punteggio di 100/100. Le due studentesse hanno inoltre partecipato al concerto finale riservato ai vincitori assoluti della manifestazione. Grande soddisfazione anche per il risultato complessivo dell’istituto: su oltre 200 solisti partecipanti, solo tre giovani musicisti sono saliti sul podio finale e due provenivano proprio dall’IC2 “Monte Attu”. Ottimi risultati anche per Laura Pisoni ed Erika Toxiri della 2B che hanno ottenuto il primo premio nelle prove di violino e chitarra. Primo Premio anche per il duo pianoforte-violino formato da Elisa Loddo e Jacopo Patteri. Gli studenti sono stati seguiti dai docenti Alessandro Perra, Sarah Mameli, Riccardo Basciu e Chiara Derme. (f. me.)

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