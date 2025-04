I take-away si prendono la vita notturna 

La “moda” dei ragazzini di buttare giù bicchieri di vodka e limonata che acquistano facilmente e per pochi euro in uno dei locali take away della Marina accende i fari su uno dei problemi della movida: i locali che continuano a vendere alcol ai ragazzini (che a essere ottimisti hanno al massimo 17 anni) sono uno dei problemi di cui da anni denunciano i residenti. Diversi titolari, anche sui social, raccontano una realtà diversa, negando di dare alcol ai minorenni. Ma basta fare un giro il sabato pomeriggio tra via Sicilia, via Baylle, via Sant’Eulalia per rendersi conto che non è così. In teoria, avrebbero il divieto di vendere alcolici a chiunque dopo le 22, e mai ai minorenni. «Solo in teoria», dicono i residenti. «É anche per questo motivo che chiediamo più controlli, solo in questo modo si può arginare il problema. Se non ci fosse tra i titolari di questi pochi locali la sensazione di poter liberamente vendere alcol fuori dalle regole, circostanza che solo i controlli possono ostacolare, non ci sarebbero i ragazzini ubriachi già prima dell’ora di cena. Per questo motivo», concludono, «chiediamo che si controllino quei locali e si prendano provvedimenti contro chi non rispetta i divieti». ( ma. mad. )

