I Tacchi d’Ogliastra incantano i turisti israeliani 

Frotte di turisti israeliani alla conquista dei Tacchi d’Ogliastra. Le arrampicate sulle pareti di Ulassai fanno gola ai vacanzieri provenienti dalla terra di Sion, tanto che sui registri delle agenzie fioccano le prenotazioni. «In crescita rispetto allo scorso anno», confermano dall’ostello Nannai che promuove anche le escursioni sportive sui Tacchi. L’identikit del turista israeliano è quella di un ospite riservato, senza particolari pretese e interessato esclusivamente all’ambiente e all’attività sportiva. La nuova frontiera del turismo internazionale suscita curiosità e attenzione tra le strutture ricettive e i titolari dei servizi offerti sul territorio. Ma in cima alla classifica delle nazionalità si confermano i tedeschi. «Sono sempre in maggioranza», ammettono da Ulassai.

Presenza al primo posto anche a Baunei, fra trekking ed escursioni con gli asinelli. «Abbiamo già qualche prenotazione per fine mese», dice Michele Boi, uno degli organizzatori dell’originale escursione che affascina i vacanzieri, dalla primavera all’autunno. La novità sono le prenotazioni arrivate con largo anticipo: «I mercati - dichiara Francesco Bovi, manager turistico del gruppo Bovi’s Hotels - sono sempre i soliti: Germania e Italia sono i principali. Seguono Austria, Svizzera, Francia e Regno Unito. Quello che notiamo è un anticipo generale delle prenotazioni a gennaio e febbraio. È un dato molto importante, in più c’è un’omogeneità su tutti i periodi principali della stagione e non concentrati a macchie come succedeva prima». ( ro. se. )

