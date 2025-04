I supereroi tra i pazienti dell’ospedale 

I supereroi fra i bimbi ricoverati all’ospedale. Nella mattina di ieri è avvenuta un’inaspettata sorpresa per le piccole ed i piccoli in degenza ed in regime di “day hospital” nei reparti di Pediatria e Otorino del presidio medico del Cto d’Iglesias. Le figure di Batman e del pirata Jack Sparrow si sono aggirate fra le stanze ed i corridoi dello stabile in via Cattaneo, incontrando i bimbi e regalando loro momenti si spensieratezza e felicità. In occasione delle prossime festività pasquali, i due volontari hanno distribuito uova di Pasqua colorate e tante altre sorprese, riuscendo a creare un’atmosfera festosa per i pazienti e le loro famiglie, festeggiando inoltre un neo maggiorenne che ha effettuato la donazione del sangue per la prima volta. La Asl Sulcis Iglesiente non è nuova a questo tipo d’iniziative, espressamente mirate ad alleggerire le giornate passate all’interno dei reparti e a rafforzare il legame fra tutto il personale ospedaliero ed i piccoli pazienti presenti nei reparti.

RIPRODUZIONE RISERVATA