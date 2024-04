I supereroi regalano uova e sorrisi ai piccoli pazienti 

Batman, l’Uomo Ragno e Wonder Woman si aggirano per le corsie del reparto di pediatria dell’ospedale Brotzu e distribuscono uova di Pasqua ai piccoli pazienti increduli nel trovarsi davanti i loro supereroi preferiti. Ancora una volta la solidarietà ha trionfato grazie all’impegno di Salvatore Monni, il Batman solidale, che aveva già fatto tappa al Microcitemico qualche giorno prima di Pasqua. Con lui, a regalare uova e sorrisi gli altri due supereroi Silvia Pintus e Peter Parker Italia.

Per un po’ l’ospedale si è trasformato in un luogo spensierato per i bambini ricoverati. Oltre alla consegna delle uova di Pasqua sono stati distribuiti anche dei Batman di cioccolato realizzati dal pasticcere, esperto di cioccolato, Maurizio Frau. E i piccoli hanno apprezzato, dimenticando per un pochino la loro sofferenza, sorridendo davanti alle esibizioni e alla simpatia dei tre supereroi. Monni, che nella vita di tutti i giorni gestisce un negozio in via Sassari, ha così concluso il tour iniziato al Microcitemico (con il dono di 350 uova) e proseguito nei reparti pediatrici di Sassari, Nuoro e Oristano. E i regali sono stati accompagnati anche da messaggi di altri bambini: parole d’amore, speranza e incoraggiamento rivolte a chi sta attraversando un momento difficile, combattendo una dura prova in un letto di ospedale. Monni aveva avviato la raccolta di uova ottenendo come sempre un grande successo: a conferma della grande solidarietà e generosità dei cagliaritani quando si tratta di regalare un sorriso a chi sta male. (m. v.)

