I supereroi fanno festa con i bimbi diabetici 

Festa grande ieri con supereroi e acrobazie per i piccoli pazienti nell'Aula Thun dell’ospedale Microcitemico in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, celebrata ogni 14 novembre. L’evento, organizzato dall’associazione “Bambini con diabete”, ha visto la partecipazione di esperti e di numerose famiglie, unite in un momento di condivisione e divertimento.

Tra i relatori, il dottor Carlo Ripoli, direttore della diabetologia pediatrica, e la dottoressa Maria Rossella Ricciardi, hanno aperto la serata con un intervento informativo. Carlo Cancellieri, presidente dell'associazione, ha sottolineato l'importanza dell'incontro: «La Sardegna ha il triste primato di incidenza del diabete sulla popolazione. In particolare, il diabete di tipo uno colpisce soprattutto i bambini. La nostra associazione è nata nel 2006 per supportare le famiglie che affrontano questa dura realtà». Il Microcitemico rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la gestione della glicemia nell’isola, con oltre 700 ragazzi seguiti dal dottor Ripoli e dalla dottoressa Ricciardi.

La serata, pur affrontando temi seri, ha voluto offrire un momento di leggerezza, con attività ludiche per i più piccoli. Le magie di Skiappa The Magic Clown, le acrobazie e la presenza di personaggi come Spiderman e la trampoliera Yoghina hanno animato l'evento, creando un’atmosfera festosa. Tra i presenti il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, che due anni fa ha introdotto l'infermiere scolastico per supportare i bambini affetti da diabete.

RIPRODUZIONE RISERVATA