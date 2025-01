I supereroi domani in visita ai bambini al Microcitemico 

Quella di domani alle 11 sarà una mattinata indimenticabile per i bambini e le famiglie all’ospedale Microcitemico “Cao”. Diversi supereroi, tra cui Batman, Spiderman, Ironman e Hulk, si caleranno dal tetto per un messaggio di forza e coraggio. Dopo la discesa, i supereroi visiteranno i reparti per incontrare i piccoli pazienti e le famiglie.

I supereroi saranno i volontari dell’associazione “SuperEroiAcrobatici Odc Ets”. Per la fondatrice, Anna Marras, lo scopo è «far brillare una scintilla di gioia nel cuore di ogni bambino e delle famiglie. Vogliamo che, anche solo per un momento, i piccoli pazienti si sentano invincibili come i supereroi. La malattia può essere un avversario terribile, ma siamo qui per ricordare loro che hanno una forza straordinaria e non sono soli in questa battaglia. Ogni saluto dalla finestra, ogni sorriso e abbraccio nei reparti porta un messaggio semplice ma potentissimo: “Tu sei un supereroe, e i veri supereroi non si arrendono mai!”». Marras esprime la gioia nel rispondere agli inviti degli ospedali italiani: «Ogni volta che entriamo in un reparto e vediamo gli occhi dei bambini illuminarsi, capiamo che stiamo facendo qualcosa di straordinario».

Grazie alla collaborazione con la Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo-Ets e la Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità, oltre che le magliette, tutti i bambini riceveranno una calza della Befana, ricca di doni e alcuni prodotti offerti dall’Azienda Latte Arborea. «Ci riempie di orgoglio donare un sorriso a questi ragazzi – afferma Andrea Giuseppe Tiberti, presidente nazionale della Snms Cesare Pozzo-Ets –, per la nostra Mutua esistono le persone e la tutela della loro salute e del loro benessere: il nostro impegno è quotidiano ed è rivolto ai nostri soci e alle realtà che sosteniamo».

Prevista la premiazione del contest “Un disegno per il Microcitemico”, cui hanno partecipato gli alunni della quarta B Grafica e comunicazione dell’istituto “De Castro-Contini” di Terralba. Gli studenti hanno presentato elaborati grafici con grande impegno e creatività. Il disegno vincitore, scelto per rappresentare il messaggio di forza e speranza dell’iniziativa, sarà il protagonista delle magliette dei SuperEroiAcrobatici donate a tutti i bambini ricoverati al Microcitemico.

