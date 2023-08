I super eroi arrivano in piazza  per regalare emozioni e sorrisi 

Si caleranno dalla Torre di piazza Roma e conquisteranno grandi e piccini. Sono Capitan Marvel, Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk che martedì prossimo saranno protagonisti di una serata speciale. L’evento, nato da un’idea di Manuela Fa, referente provinciale dell’associazione Sea (Super eroi acrobatici) fondata da Anna Marras e di Daniele Rocchi, vice presidente dell’associazione Donatori nati della Polizia di Stato, intende raccogliere fondi per acquistare le poltrone letto per i l reparto di Pediatria dell’ospedale San Martino di Oristano. «A nostro modo desideriamo essere vicini a tutti i bambini, in particolare a quelli meno fortunati e ricordare la preziosa missione di chi lavora in ospedale».

RIPRODUZIONE RISERVATA