I “super batteri” colpa degli antibiotici 

Cosa sono i superbatteri?

Sono i batteri in grado di resistere a diverse linee di antibiotici. Sono un'emergenza globale e l'Italia è uno dei Paesi più colpiti in Europa. Ciò è dovuto soprattutto all'abuso di antibiotici. La maneggevolezza di questi farmaci ha condotto alla cattiva pratica della “copertura antibiotica”, la quale ha esercitato una pressione sui batteri che hanno selezionato le varianti più resistenti. Non sono più aggressivi delle versioni naturali, ma la complessità del trattamento richiede spesso il ricovero e necessita dell'aiuto dell'infettivologo. Si potrà tornare indietro in tempi lunghi, con un uso più ragionato degli antibiotici.