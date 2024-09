I suoni e la voce delle isole del Mediterraneo Tre musicisti in viaggio verso la Sardegna 

Partirà da Syros in Grecia la terza residenza artistica del progetto europeo “Communities between Islands”, per poi approdare in Corsica e infine, a ottobre, in Sardegna. Un viaggio artistico itinerante dedicato alla ricerca e allo scambio con le comunità locali, organizzato da tre associazioni culturali in tre isole del Mediterraneo: Cherimus in Sardegna, Providenza in Corsica, e Archipelago Network a Syros. Il resoconto del progetto sarà presentato al Museo Nivola di Orani il prossimo 19 ottobre. Giunto al terzo ciclo, il lavoro è stato articolato in tre residenze nell’arco di due anni. Per ogni ciclo, tre artisti hanno sviluppato ciascuno un progetto che mette in relazione le specificità culturali e naturali dei tre luoghi, esplorando le loro ricchezze e le loro sfide comuni.

Dopo le prime due tappe, curate da Archipelago Network a Syros e da Providenza in Corsica, l’ultimo capitolo di “Communities between Islands” – in Sardegna – sarà appunto curato dall’associazione Cherimus (capofila del progetto) e riunirà gli artisti e musicisti Lukas de Clerk, Maya Aghniadis (Flugen) e Roberto Casti, per un viaggio che li porterà dalla Grecia (da oggi al 27 settembre) alla Corsica (28 settembre-8 ottobre), alla Sardegna (9-24 ottobre). Un lavoro artistico che si concentra sulle narrazioni musicali attraverso le tre isole, reinterpretandone la loro storia e cultura attraverso le lenti dei paesaggi sonori contemporanei.

