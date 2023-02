I suoni di sant’Efisio e dell’Isola  nella lectio a Bologna di Luigi Lai 

La cerimonia iniziata intorno alle 16 è stata aperta dai saluti «ammirati» del Magnifico Rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari che ha definito Lai «il custode vivente di una tradizione musicale che affonda le proprie radici nel passato più remoto». Domenico Staiti ha pronunciato la Laudatio e poi il direttore del Dipartimento delle Arti, Giacomo Manzoli, ha illustrato le motivazioni che hanno portato all’approvazione della proposta di conferimento. Il maestro dopo la consegna della pergamena ha introdotto la sua speciale lezione dottorale con un sentito ringraziamento: «Prima di prendere le launeddas vorrei ringraziare il magnifico Rettore, tutti i professori per questo grande dono, un onore per me, per le launeddas e per la Sardegna».

«Siete favolosi, grazie. Grazie mille davvero». L’Aula Magna di Santa Lucia, in pieno centro storico di Bologna, non smette di applaudire i suoni commoventi di sant’Efisio e della Sardegna. Tutti in piedi. E Luigi Lai si avvicina sorridente al microfono e ringrazia col suo tono di voce spezzato ogni tanto dalla forte emozione. Stavolta è proprio il caso di dirlo: Alma Mater, ieri pomeriggio, ha unito il suo antico cuore ai suoni granitici dell’Isola mentre conferiva al maestro di San Vito, 90 anni, la Laurea ad honorem in Discipline della Musica e del Teatro. «Il più grande suonatore vivente di launeddas di tutti i tempi», come l’Università di Bologna lo ha definito, ha regalato una grande gioia anche ai tanti sardi che hanno voluto partecipare alla giornata.

L’Aula

Subito dopo Luigi Lai ha suonato alcuni brani della tradizione, in un’atmosfera di estasi silenziosa interrotta solo da lunghi applausi.

La lezione dottorale

Lai ha spiegato le parti fondamentali dello strumento, ha illustrato alcuni brani ma in generale ha preferito far “parlare” le sue launeddas regalando momenti di straordinaria sardità ed emozione. «Le launeddas accompagnano i balli, le processioni e le cerimonie importanti come per esempio i matrimoni». E poi Sant'Efisio, con quel brano legato alla processione della grande festa del primo maggio. Ed è stato come se un’onda del mare sardo avesse unito in un grande abbraccio le centinaia di persone che hanno gremito l’Aula Magna.

L’abbraccio

«Sono molto contenta di aver partecipato alla cerimonia di consegna della Laurea ad honorem soprattutto perché portavo anche la fascia tricolore in rappresentanza di tutto il Comune di Bologna – ha commentato Maria Caterina Manca, presidente del Consiglio comunale, originaria di Nule -. Ci tenevo assolutamente ad esserci e poi questa cosa mi fa riflettere oltre il razionale perché io da sarda partecipo alla consegna di una Laurea ad honorem così importante. È la prima volta che viene data una laurea a un musicista da parte dell’Alma Mater. Hanno detto delle cose bellissime su Luigi Lai. Il rettore ha spiegato che è una realtà inclusiva e diventa importante per Bologna e per i sardi perché è un patrimonio di tradizioni da valorizzare». «C’erano tantissimi sardi – ha sottolineato -, l’organizzatrice del concerto ha riconosciuto che siamo una bellissima e folta comunità».

