I suoni di Dromos alle Antiche terme romane 

Il festival Dromos prosegue il cammino della sua ventisettesima edizione piantando le tende per due giorni alle Antiche terme romane di Fordongianus. La prima serata (oggi) si aprirà alle 21.30 con il trio Moti Mo di Alessandro Cau (batteria/oggetti), Tancredi Emmi (basso elettrico) e Marco Coa (Rhodes/effetti), una formazione sarda attiva dal 2016 che esplora territori sonori tra rock sperimentale ed elementi formali jazzistici, dando spazio all'improvvisazione e alla fluidità compositiva.

Il secondo set, alle 22.30, vedrà poi sul palco gli Oreglo, un quartetto in ascesa che sfida i generi, composto da C-sé (tastiere), Linus Barry (chitarra), Nicco Rocco (batteria) e Teigan Hastings (tuba); con il loro EP di debutto, "Not Real People", si presentano come un esperimento musicale senza confini e infinitamente debitore della città che chiamano casa: Londra.

Dalla metropoli sul Tamigi sbarca a Fordongianus anche la protagonista del terzo atto della serata: Emma-Jean Thackray, uno dei talenti più originali dell'attuale scena musicale britannica.

Domani a salire per primi sul palco saranno i Freak Motel, una band sarda che raccoglie molteplici influenze e le converte in un personale mix dove convivono elettronica, nu-jazz e scenari cinematici, come testimonia anche il loro terzo album, "Human Codec". Alle 22.30, riflettori puntati su Nubya Garcia, tra le punte di diamante del nuovo jazz britannico: il suo suono potente, spirituale e politico ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo.

