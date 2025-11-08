VaiOnline
Karel Music Expo.
09 novembre 2025 alle 00:27

I suoni di Chris Thile (4 Grammy Awards) domani a Cagliari 

Karel Music Expo ai titoli di coda: dopo la tranche dei primi di settembre, il festival organizzato a Cagliari dalla Vox Day completa il cammino della XIX edizione con il terzo concerto della sua coda autunnale, il Kme Grammy: un titolo che sottolinea il valore dei suoi protagonisti, vincitori di Grammy Award, e dunque, dopo Gustavo Santaolalla (il 23 ottobre) e con la produzione originale Black’n’Blue featuring M.B. Gordy (il 26), l’ultimo atto spetta all'acclamato virtuoso del mandolino, cantante, cantautore e compositore Chris Thile, in concerto domani, al Bflat di via del Pozzetto, con inizio alle 21.

Nella tappa cagliaritana del suo tour, Chris Thile proporrà un programma che comprende una selezione di brani dal suo album solista “Bach: Sonatas and Partitas”. Classe 1981, talento poliedrico, membro fondatore di due delle band più influenti della musica a corde americana - i Punch Brothers e i Nickel Creek –, il protagonista della serata ha collaborato con artisti di fama mondiale, come Yo-Yo Ma, Fiona Apple e Brad Mehldau. Definito da The Guardian «un musicista completo e poliedrico», Chris Thile può vantare riconoscimenti come il prestigioso Genius Grant conferitogli nel 2012 oltre a ben 24 nomination e 4 Grammy Awards: nel 2002, nel 2013, nel 2014 e, infine, nel 2019.

