I suoi tifosi: «Jannik fino alla fine» 

Torino . «Jannick portaci in finale», gli urla un tifoso all’inizio della prima semifinale. Un altro glielo ricorda due ore dopo, all’inizio del tie break del secondo set. Sinner accontenta tutti dopo due ore e mezza e il PalaAlpitour esplode. Gli appassionati di tennis e di sport si scoprono tutti Carota boys, innamorati pazzi di questo ragazzo con la faccia di Richie Cunningham di Happy Days che ha sangue di ghiaccio e un martello al posto del braccio. Anche un cuore, alimentato dai tifosi che lo sostengono per tutto il match, anche nei pochi momenti difficili, quando Medvedev, il russo che sembra il giocatore di Dostojewski, comincia a inanellare prime palle di servizio e vincenti da fondo campo portando il match al terzo set. C’è anche il Tennis Club di Ittiri col vessillo dei Quattro Mori.

Sinner sembra in crisi, è una sensazione sbagliata: ritrova la prima palla e gli hip hip urrà dei tifosi che cominciano a credere in un sogno: un italiano in finale al Master, non era mai successo, non era neppure immaginabile prima di questo altoatesino. Invece è tutto vero. E sembra solo l’inizio: corriamo ad acquistare parrucche color pannocchie e maglie arancio, come hanno incominciato a fare i tifosi di Torino. Jannick ha portato l’Italia in finale e sembra intenzionato a farlo per almeno una decina di anni. Master, Slam e Davis compresi…

