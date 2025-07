I suoi primi (fantastici) quarant’anni  Sciampitta festeggia e torna in scena 

Che compleanno Sciampitta!. Sono quarant’anni che il festival internazionale del folklore, organizzato dal gruppo Città di Quarto, al via domani, ma con una piccola anteprima già stasera, porta a Quartu le musiche, i costumi, le danze e le tradizioni dei paesi del Mondo. Questa volta toccherà a Messico, Cile, Taiwan e Sicilia, insieme ai tanti gruppi sardi , coinvolgere gli spettatori nel ritmo sfrenato dei loro balli tradizionali. Prima di loro, in questi 40 anni, sono stati 500 i gruppi folklorici arrivati da ogni angolo del pianeta per portare la loro anima, la loro tradizione e il loro calore.

Spirito

«Questi 40 anni sono un abbraccio lungo mezzo mondo» ha detto il patron di Sciampitta e presidente del gruppo Città di Quarto Gianni Orrù, «dal primo passo di danza, al primo sorriso condiviso, Sciampitta è diventata molto più di un festival: è un ponte tra culture, un mosaico di emozioni, un inno alla bellezza della diversità. Sono quattro decenni di incontri, di costumi che raccontano storie, di musiche che hanno fatto vibrare il cuore di Quartu. Ogni esibizione è stata un dono. Ogni bandiera, un simbolo di fratellanza. Ogni applauso, un grazie che oggi vogliamo restituire con tutto il cuore».

Quel 1985

Era il 1985 quanto il festival debuttò allo stadio di Is Arenas. Oggi, quarant’anni dopo, è in piazza mercato, nel centro della città, tra la sua gente. Ieri i gruppi stranieri sono arrivati a Roma, oggi saranno ufficialmente a Quartu: alle 21 si parte con “Riflettori accesi”, in piazza mercato per la presentazione dei protagonisti del festival. Da qui ci si sposterà a Sa dom’e Farra dove gli stessi gruppi coinvolgeranno i cittadini nelle loro danze.Ma il vero debutto è fissato per domani. Alle 19 ci sarà la messa dei popoli in basilica, seguita dalla cerimonia al monumento ai caduti e dalla tradizionale sfilata dei gruppi partecipanti per le vie della città. Alle 21,15 lo spettacolo in piazza mercato con i gruppi. Domenica 13 stessa piazza per il festival della canzone a curba “Chenecratzas”, interamente dedicato al canto in lingua sarda, tra suggestioni, storie e vocalità, organizzato dall’associazione Rimas con la direzione artistica di Tonio Pani e presentato da Ottavio Nieddu.

Sotto le stelle

Lunedì sempre in piazza mercato sarà la volta di “Sciampitta sotto le stelle”, mentre martedì alle 11 ci sarà il consueto incontro dei gruppi con le autorità cittadine all’ex convento dei cappuccini. Serata finale mercoledì 16 in piazza mercato con diretta alle 21 su Videolina. A presentare le serate saranno Giuliano Marongiu e Margherita Puddu.Oggi, domani e domenica a Sa dom’e farra la mostra “Eleganza e tradizione,l’abito quartese”.Parteciperanno la scuola civica di musica Luigi Rachel, l’associazione Incontri Musicali, il gruppo Su Idanu, il coro Is Concias di Quartucciu, l’associazione “Ittiri Canneddu”, i tamburini e i trombettieri “Sa Sartiglia” di Oristano, i gruppi folk Città di Oristano e Città di Cagliari quartiere Villanova, l’orchestra popolare sarda, il coro giovanile “Clara voce”, Peppino Patteri, associazione Nodas, centro studi musica popolare e l’organizzatore Città di Quarto.

