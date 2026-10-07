«I successi? Grazie al mio sangue sardo» 

La sua vita ora è a Chantilly, a 40 chilometri da Parigi, ma le radici sono in Sardegna: mamma di Lanusei, papà di Villanovatulo, le estati a Cannigione e gli affetti che lo riportano spesso a casa. Il fantino Cristian Demuro, stella mondiale del galoppo, racconta le vittorie, i sacrifici e una passione di famiglia diventata professione. Due Arc de Triomphe, i successi a Dubai e in Giappone, le classiche francesi: traguardi che da bambino sembravano lontanissimi. Eppure, anche dopo averli raggiunti, la determinazione è immutata: «Devi andare sempre oltre il limite, non si smette mai di imparare». Domenica scorsa al Quatar Arabian World Cup, nell’ippodromo parigino di Longchamp, l’ennesimo trionfo.

Ha già vinto due Arc de Triomphe nel 2020 e nel 2023. Anche il successo di domenica ha un valore particolare.

« Sicuramente. È l’equivalente dell’Arc de Triomphe per i purosangue arabi ».

La Francia è ormai il centro della sua vita e della sua attività

«Vivo a Chantilly che ha un rapporto indissolubile con il mondo equestre. Sono qui da ormai tredici anni».

Quanto spazio continua ad avere la Sardegna?

«Soprattutto d’estate ho bisogno di tornare nell’Isola dove ritrovo le mie radici. Prima vado a trovare mia mamma a Roma, poi raggiungo la Sardegna».

Dove torna più spesso?

«A Cannigione, in Costa Smeralda: la nostra base è lì, nel nord dell’Isola. Ho parenti a Girasole, ma vado soprattutto a Cannigione».

La Sardegna ha una tradizione consolidata nell’ippica.

«Certo. È una passione che mio padre ha trasmesso a me e a mio fratello Mirco, anche lui fantino. Viene tutto dalla Sardegna».

Come affronta le competizioni?

«Con sano agonismo. Mi impegno per arrivare primo. Il mio sangue sardo alimenta la voglia di vincere sempre».

Torniamo all’ultima vittoria in rimonta. Una gara appassionante a Bois de Boulogne. Hm Alchahine, il suo cavallo, è stato bravissimo.

«È un cavallo che corre sempre guardingo, con un atteggiamento d’attesa. Avevamo messo un battistrada per cercare di tenere un ritmo più elevato, ma purtroppo non andava abbastanza veloce. Un altro proprietario aveva tre cavalli nella stessa corsa e uno, secondo me, era stato messo lì anche per disturbarmi. Mi è rimasto accanto per tutta la corsa, cercando di far tirare il mio cavallo. Alla fine ne siamo usciti bene. Hm Alchahine è un campione».

Quale sensazione prova dopo tanti successi?

«Se da bambino mi avessero detto che avrei vinto due Arc de Triomphe oppure a Dubai e in Giappone, mi sarebbe sembrato un sogno. Non ci avrei creduto. Ripensarci mi rende orgoglioso».

Quanto è stato difficile conquistare la Francia?

«All’inizio non è stato facile. Ho dovuto faticare ma sono riuscito a raggiungere l’obbiettivo».

Tra i suoi sogni, così ha dichiarato, c’è anche il Palio di Siena.

«È una corsa che mi piace fin da bambino. Se avessi potuto fare quell’esperienza, l’avrei fatta. Però, a questi livelli, è un rischio: il Palio di Siena è molto pericoloso. Per questo motivo rimane più un sogno che una possibilità concreta».

Chi è stato fondamentale nel suo percorso? Chi deve ringraziare?

«Prima di tutto mio padre e mia madre che mi hanno permesso di fare questo lavoro e mi hanno aiutato senza mai dirmi di no. Poi mio fratello, fondamentale con i suoi consigli. Qui in Francia i miei grandi punti di riferimento sono la mia compagna e mia figlia: sono loro il mio sostegno».

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