I sub dispersi non si trovano 

È stata una giornata di ricerche rese difficili dallo scirocco che ha spazzato il mare di Villasimius. In serata è arrivato anche il robot tanto atteso della Marina militare. Trasportato su un volo partito alle 15 da Genova e diretto a Cagliari, è arrivato a Villasimius in serata su un mezzo della Marina. Stamattina dovrebbe essere calato in acqua a 107 metri di profondità: un piccolo “sommergibile”, con braccia, pinze, luci e telecamere. Un robot filo-guidato che, attraverso le telecamere, dovrà raccontare quello che c’è sotto, dentro e fuori il relitto della San Marco affondata con suo carico di carbone durante la seconda guerra mondiale. Oggi arriverà a Villasimius anche una nace cacciamine partita da La Maddalena con apparecchiature particolarmente sofisticate.

Si spera così di far luce su quello che è realmente accaduto nella tarda mattinata di ieri nel mare tra Serpentara e l’Isola dei Cavoli: Stefano Bianchelli, originario di Todi, 56 anni, residente da quasi 26 anni a Villasimius, e Mario Perniciano, 55 anni, di Cagliari, si sono immersi per una ispezione sul relitto, senza tornare in superficie, con l’allarme dato poi dall’equipaggio della barca d’appoggio.

Nessuna traccia

A distanza di tante ore, sino a tarda sera, dei due sub super esperti non è stata trovata traccia, nonostante la grande mobilitazione della Capitaneria di porto, della Guardia costiera, dei sommozzatori dei Vigili del fuoco, della Marina protetta di Villasimius e i dei volontari del Club sub Sinnai. E, mentre scattavano le ricerche a mare, iniziavano anche quelle sulla costa e attorno alle isole di Serpentara e dei Cavoli. Gli uomini a bordo di piccole imbarcazioni hanno puntato i loro cannocchiali sulle isole scrutando fra le rocce e la macchia mediterranea. «Una ispezione scattata nella prima mattinata – ha raccontato ieri sera Antonello Fulghesu, del Club sub Sinnai – noi abbiamo perlustrato la costa di Serpentara, un viaggio lentissimo di osservazione. Tutto inutile».

Le ipotesi

Si teme ovviamente per la sorte dei sub: tra le ipotesi, un malore che potrebbe aver colpito uno dei due o entrambi e che uno di loro si sia a sua volta trovato in difficoltà nel tentativo di soccorrere l’altro. Potrebbero anche essere rimasti entrambi impigliati nel relitto, senza riuscire a risalire in superficie.Si propende insomma per l’ipotesi del malore o di un guasto tecnico perché i due sub sono esperti e hanno sempre seguito le regole fondamentali per andare in immersione: oltre alla partecipazione ai corsi di istruttore e di aggiornamento stabiliti dalla legge, avevano il brevetto di primo soccorso e si sono sempre sottoposti ai controlli medici periodici obbligatori. Difficile ipotizzare che non avessero controllato il buono stato e il perfetto funzionamento di tutta l’attrezzatura e di non aver pianificato un’immersione così impegnativa, verificando di avere la giusta quantità di aria. Anche l’attrezzatura indossata era quella consigliata. Stefano Bianchelli, poi, ai suoi allievi è sempre solito raccomandare di risalire a 9-10 metri al minuto di velocità, con l’utilizzo di un computer da polso.

Il sindaco

Luca Dessì conosceva benissimo Bianchelli e Perniciano: «Due professionisti che spesso si muovevano assieme. Bianchelli è arrivato a fine anni Novanta e non ha più lasciato Villasimius: era un super esperto, conosceva le insidie del mare. Non riesco a capire. Attendiamo notizie. In paese la scomparsa dei due sub sta suscitando grande sgomento. Tutti speriamo in un miracolo».

