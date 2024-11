I sorrisi dei bambini per la Giornata nazionale degli alberi 

Si è chiusa con un successo l’edizione di quest’anno di “L’albero delle meraviglie”, un evento organizzato dal Comune per la Giornata nazionale degli alberi.

Varie classi delle scuole elementari di Sestu hanno partecipato, a Casa Ofelia. I bambini sono rimasti a bocca aperta davanti alle magie di Magica Stefy, che ha fatto “sorridere” un albero, insegnando a credere nei sogni, hanno ascoltato i racconti della natura dai libri della Biblioteca. Ma hanno imparato anche dai barracelli come reagire davanti a un incendio, e ancora dall’associazione Dog Generation hanno capito come gestire un cane, da estraneo e da padrone, all’aperto. Nel cortile, tanti alberelli portati dall’Associazione Ambiente e/è Vita Sardegna, di cui hanno toccato con mano terra e radici. «Si incomincia a fare sensibilizzazione fin dalla scuola dell’infanzia, e i bambini reagiscono sempre con entusiasmo», spiega Maria Teresa Cabras, docente. «È bello che ci siano associazioni che si occupano della natura». L’ambiente ci piace molto», dicono i suoi alunni, Sofia Zonca e Nicolò Spiga. Per Michele Fanni, comandante dei Barracelli, «questi eventi sono importanti, una volta l’educazione sulla natura si faceva un po’ in famiglia, mentre andare a scuola con gli esperti ha un valore». E se si vede un incendio? «Chiamate aiuto, non fate finta di nulla». Giorgia Allegrini di Dog Generation continua: «Con i cani la prima cosa è il rispetto, così come verso la natura, e tra di noi». Per l’assessora al Verde Roberta Argiolas, «è un’attività da ripetere, andremo ancora con gli esperti nelle scuole, l’educazione è anche nell’ambiente». Per imparare, riuscendo a meravigliarsi e a sorridere.

RIPRODUZIONE RISERVATA