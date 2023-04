«I soldi per lo stadio assieme a un piano per il nuovo ospedale» 

I soldi per il futuro stadio del Cagliari “Gigi Riva” ci sono. Questa è la granitica certezza. Ma insieme alle risorse per costruire il nuovo impianto (50 milioni in tre anni), la Regione pone una condizione al Comune di Cagliari: non trascurare il piano più ampio per la città che comprende un ospedale, il potenziamento dei servizi per gli universitari (nell’asse di via Trentino, tra la Casa dello studente e il Cus), un nuovo polo di uffici regionali nell’ex caserma Trieste-Stallaggio Meloni, senza quindi focalizzarsi solo sullo stadio.

Il messaggio

Il messaggio che la Regione manda all’amministrazione Truzzu può essere letto (sinteticamente) così: l’accordo di programma Regione-Comune per lo stadio resta in piedi (deve essere ancora firmato), e nessuno a Villa Devoto si vuole mettere di traverso, anzi. Lo stadio è centrale. Ma, visto che si tratta di risorse pubbliche, bisogna costruire anche l’ospedale e dare gambe al progetto di sviluppo per il capoluogo indicato con la Finanziaria regionale. Il presidente della Regione Christian Solinas spiega il concetto. «La legge regionale ha fatto chiarezza sulla esigenza di dare alla Sardegna, alla città di Cagliari uno stadio nuovo», dice, «ma accanto a questo anche un ospedale che risponda a una domanda sanitaria importante e un servizio per il diritto allo studio in grado di rispondere alle aspettative per i giovani sardi», aggiunge.

L’agenda politica

Parla al microfono di Simona De Francisci, in occasione de “La Strambata” su Radiolina, il governatore regionale. Poco più di dieci minuti per indicare le priorità per gli ultimi 10 mesi dei legislatura e rilanciare la propria candidatura per la prossima legislatura. «Abbiamo riforme avviate che devono essere portate a compimento, penso a quella sanitaria che dopo la fase di governance adesso tocca alla medicina dei territori, o a quella quella degli enti locali. In questi quattro anni difficilissimi», per colpa del Covid, «abbiamo effettuato un massiccio risanamento del bilancio regionale e dato gambe a un grande piano di investimenti infrastrutturali. Ora serve completare questa serie di interventi con una norma che faccia chiarezza nel rapporto tra urbanistica, edilizia e paesaggio, soprattutto per dare fiato a un sistema turistico recettivo che può dare grande contributo al Pil, dando ai nostri alberghi la possibilità di reggere il passo rispetto all’offerta internazionale e dotandoli di standard sempre più di elevato livello per porre la Sardegna come meta turistica di altissima qualità», spiega Solinas. E aggiunge: «Credo che una seconda legislatura sia il corollario necessario per portare a compimento i percorsi avviati».