«I soldi per le coste sarde usati per viaggi privati e per una villa a Capri» 

Per quattro anni, nel periodo in cui è stato direttore, Giovanni Piero Sanna, più conosciuto con il nome di Gampiero, avrebbe utilizzato i soldi della Conservatoria delle coste della Sardegna, indirizzando finanziamenti e fondi a delle associazioni ritenute fittizie e riconducibili a lui e ad altri suoi parenti per progetti e iniziative che non sarebbero mai stati realizzati. Soldi poi utilizzati dall’allora direttore dell’agenzia regionale e da altre quattro persone per spese personali: viaggi all’estero, l’affitto di una villa a Capri, l’acquisto di quattro immobili (comprese due villette con giardino a Sarroch) e di abbigliamento e prodotti tecnologici.

Un fiume di denaro, circa due milioni di euro secondo quanto emerso nell’inchiesta della Guardia di Finanza di Cagliari sotto il coordinamento della pm Rossana Allieri, sfociata nell’ordinanza della gip Claudia Falchi Delitala eseguita ieri mattina. Sono così finiti ai domiciliari oltre a Sanna, 64 anni nato a Sorgono ma residente a Sarroch, la sorella Maria Grazia, 59 anni anche lei di Sorgono ma residente a Cagliari e dipendente del Comune, e Tiago Geissler Queiroz, 44enne brasiliano, rintracciato a Roma. Indagati, in libertà, anche due nipoti di Sanna, Valentina Chiara Brau (34 anni) e il fratello Filippo (29). Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo per circa 3 milioni di euro.

Le accuse

L’ex direttore della Conservatoria (nominato dall’allora presidente della Regione, Christian Solinas, e rimasto in carica dal 2020 al 2024), attualmente dirigente al Ministero dell’Agricoltura (che ieri lo avrebbe sospeso da ogni incarico), è accusato di associazione per delinquere, peculato, sostituzione di persona, falsità materiale e autoriciclaggio. È difeso dagli avvocati Pierluigi Concas e Mauro Trogu. Maria Grazia Sanna (assistita dai legali Giampaolo Pisano e Alessandro Ballicu) e Queiroz (difeso da Salvatore Sirigu) devono rispondere dell’associazione e del concorso in peculato (quest’ultimo reato è contestato anche ai due nipoti di Sanna).

L’esposto

Le indagini dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari, coordinati dal colonnello Paolo Pettine, sono scattate nell’ottobre del 2024 dopo la querela presentata dal commissario straordinario dell’Agenzia, Maria Elena Dessì, poi diventata direttrice, subentrata proprio a Sanna. Nell’esposto dettagliato ha ricostruito una serie di movimenti di soldi della Conservatoria ad associazioni apparentemente senza alcuna motivazione e comunque per servizi mai erogati. E poi viaggi non giustificati e beni acquistati e non trovati. I finanzieri delle Fiamme Gialle hanno avviato una serie di riscontri, analizzando decine e decine di conti correnti, arrivando a ricostruire movimenti illegali per circa due milioni di euro. Soldi destinati alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio costiero della Sardegna spesi invece per viaggi e acquisti personali dell’allora direttore dell’agenzia e, principalmente, degli altri due indagati finiti ai domiciliari. Il tutto attraverso finanziamenti a tredici associazioni che, secondo le accuse, erano riconducibili allo stesso Sanna e rappresentate da prestanome o persone ignare di essere state nominate responsabili di una no profit. L’attività degli investigatori è stata minuziosa: sono stati ricostruiti finanziamenti illeciti alle associazioni e alla società di capitale Orizzontenora (anche questa riconducibile a Sanna) per un milione e 300 mila euro e prelievi di contanti e trasferimenti ai conti correnti personali per altre centinaia di migliaia di euro. «Questa attività», evidenzia il colonnello Pettine, «testimonia la costante attenzione e l’impegno della Guardia di Finanza a tutela della legalità nella pubblica amministrazione e della gestione trasparente della spesa pubblica».



