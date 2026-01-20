I soldi per le badanti non arrivano 

I rimborsi per la legge 162 (piani per l’assistenza fatti su misura per le necessità di anziani e disabili) non sono stati ancora pagati e a Serramanna monta la protesta. Mancano all’appello i fondi di tre mesi: ottobre, novembre e dicembre. Allo stremo molte famiglie, che oltre all’onere di un familiare con gravissima patologia, si vedono costrette ad anticipare le somme a badanti e oss. Nel paese le istanze per i piani personalizzati della legge 162 sono trecento: molti aventi diritto, anziani e soggetti con disabilità, sono assistiti da alcune centinaia di badanti che non ricevono lo stipendio da oltre tre mesi.

L’esasperazione

«Siamo nella stessa situazione di fine 2025: non abbiamo ricevuto i rimborsi. Ci era stato promesso il pagamento dopo l’Epifania, ma ancora non si è visto nulla», protesta la madre di una ragazza inserita nei piani della 162, che si fa portavoce di altre decine di persone che condividono gli stessi disagi. «Il Comune è latitante, non rispondono neppure al telefono: ci sentiamo prese in giro», continua la donna che, di fronte ai mancati pagamenti, ha dato fondo ai suoi risparmi: «In casa, per assistere mia figlia, ho una badante che ha diritto a essere retribuita, così ho anticipato di tasca il suoi stipendi: complessivamente, negli ultimi mesi, ho pagato 1.400 euro, tra stipendi e contributi previdenziali, che il Comune mi deve rimborsare».

Accuse al Municipio

A Serramanna il caso dei ritardi nei rimborsi della legge 162, e quindi degli stipendi non pagati alle badanti, era esploso durante le festività natalizie. «Un grazie speciale ai dipendenti comunali che si sono dimenticati di versare gli stipendi alle badanti, le quali non hanno ancora percepito nemmeno quello di ottobre. Scommetto però che loro non sono rimasti senza le buste paga di ottobre, novembre e dicembre», era stata la feroce critica via social al Municipio, che aveva giustificato il ritardo con la carenza di personale e la chiusura (consueta nel fine e inizio anno) della tesoreria comunale. «Ho un piano 162 per la gravissima disabilità di mia figlia», interviene Graziella Medda, altra utente della 162: «Per sopperire ai mancati pagamenti da parte del Comune, ho anticipato cinquemila euro tra stipendi e contributi previdenziali alle badanti: la situazione si sta protraendo troppo, ora non potrei anticipare più nulla», lamenta. «Saranno i primi pagamenti alla riapertura della tesoreria», aveva giurato nei primi giorni dell’anno l’assessora al Bilancio, Elena Fadda, che ora dà la buona notizia: «Gli uffici hanno mandato in pagamento i rimborsi delle 162: gli utenti li riceveranno entro questa settimana».

