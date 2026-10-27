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Sestu.
28 ottobre 2026 alle 00:57

I soldi per la festa dal fondo amministratori 

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Via libera unanime del Consiglio comunale di Sestu alla ratifica della variazione al bilancio di previsione per il prossimo triennio 2026-2028, già approvata in Giunta lo scorso 27 agosto per consentire l’erogazione di un contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di San Gemiliano.

L’operazione prevede il trasferimento di poco più di 12mila euro tra capitoli di spesa, senza un aumento di quella complessiva. A rendere necessario lo spostamento di risorse è stata la richiesta di contributo arrivata agli uffici comunali il 18 agosto, dopo l’ultima variazione di bilancio approvata dal Consiglio a luglio. Per rispettare i tempi necessari per l’organizzazione delle celebrazioni, la Giunta ha quindi provveduto a modificare il bilancio in via straordinaria, chiedendo poi al Consiglio di approvare la variazione. Le risorse sono state prelevate dal capitolo relativo alla mobilità degli amministratori, dove ora resterebbero circa mille euro.

Durante la seduta, nell’aula di via Scipione, è stato chiesto se la somma rimasta fosse sufficiente per coprire le spese fino alla fine dell’anno. «I soldi contenuti nel capitolo per la gestione ordinaria degli amministratori sono più che sufficienti per arrivare al 31 dicembre» ha spiegato l’assessora al Bilancio Sandra Licheri, che ha anche precisato come a novembre sarà necessario affrontare un’ulteriore spesa straordinaria. «Si procederà con una prossima variazione a reintegrare il capitolo per un importo di circa 10 mila euro».

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