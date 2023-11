«I soldi per il carcere? Fondi del 2018» 

«Nessun nuovo investimento finanziario da parte del Governo per il carcere». A sostenerlo è Maria Grazia Caligaris dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme Odv”, secondo cui la struttura di Su Petzu Mannu «disporrà solo di soldi “vecchi”, risalenti a un finanziamento del 2018, ma, duole dirlo, del tutto insufficienti per ristruttura l’edificio e renderlo adeguato ai bisogni trattamentali e rieducativi dei giovanissimi».

Il riferimento è al finanziamento di oltre un milione e mezzo di euro che il Governo ha stanziato per restaurare il carcere di cui, nelle scorse settimane, ha dato notizia il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais. «Gioire per questo investimento sembra una presa in giro per tutti, specialmente per chi pensa che la devianza giovanile abbia bisogno di altri strumenti», dice Caligaris, «a ben guardare si tratta della cifra di 3.350.000 euro che nel 2018 il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva assegnato con destinazione Ipm al provveditorato per le opere pubbliche. Il problema però è che l’investimento potrà colmare solo in minima parte la ristrutturazione logistico-funzionale del carcere ed è destinato a restaurare le celle e l’infermeria ma i laboratori, la mensa, gli spazi destinati alla cucina e tutte le aree comuni per le attività trattamentali resteranno esattamente come sono adesso».

