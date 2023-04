«I soldi o ti accuso di stupro» 

Una serie di messaggi e vocali inviati da una donna al manager di un albergo della costa con minacce che la Procura ritiene chiari: ottenere 40 mila euro – è la tesi dell'accusa – altrimenti avrebbe denunciato l’imprenditore con false accuse di violenza sessuale. È finita a processo per tentata estorsione la cittadina russa Angelina Nasanova, 42 anni, indagata dopo la denuncia dell'amministratore dell’hotel “Baia delle Palme” di Pula.

Il processo

Si è aperto davanti alla giudice Alessandra Tedde il dibattimento nei confronti della donna che, stando alla ricostruzione dell'accusa, tre anni fa avrebbe trascorso un periodo ospite dell’albergo. I fatti che hanno dato origine alla contestazioni risalgono al 26 gennaio 2020, quando Angelina Nasanova avrebbe inviato al manager Giuseppe Obino una serie di messaggi di testo e vocali, nei quali gli chiedeva i soldi, altrimenti l’avrebbe l’avrebbe denunciato e fatto finire ingiustamente in carcere, perseguitandolo e non lasciandolo in pace, e diffondendo la calunnia con messaggi a molti suoi conoscenti.

La denuncia

Il manager non ci ha pensato due volte e ha subito denunciato la donna ai carabinieri. Trasmessa la querela al pubblico ministero Alessandro Pili, sono stati compiuti degli accertamenti che hanno escluso qualsiasi condotta impropria dell'imprenditore, tanto che è stata la stessa Procura a ritenere che la tentata estorsione si stava basando sull’ingiusto danno causato dalla falsa accusa. Ieri mattina al cospetto dalla giudice Tedde l’imprenditore ha raccontato l’accaduto, rispondendo alle domande del pm e del difensore dell’imputata, l'avvocato Aldo Schiavone.