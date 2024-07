«I soldi non bastano: deve darci i gioielli» 

Una regia occulta, da criminalità organizzata, con base in Campania, in grado di addestrare e mandare nel territorio nazionale, e anche in Sardegna, giovani senza scrupoli. Così questi ragazzi, poco più che ventenni, riescono a costringere, con il raggiro dei finiti carabiniere e avvocato, soprattutto anziane a consegnare soldi e gioielli per aiutare un loro figlio responsabili di un gravissimo – ma del tutto inventato – incidente stradale. Gli ultimi due fermi, con la pesante accusa di estorsione, sono di martedì sera: gli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari hanno intercettato due giovani napoletani, poi accompagnati in carcere a Uta in stato di fermo, che avevano derubato una anziana. Sono stati recuperati una parte dei soldi e diversi gioielli. E i poliziotti sono al lavoro anche su altri casi avvenuti nelle ultime settimane, per capire se gli autori siano gli stessi o se in città stiano agendo altri componenti di quello che sembra un gruppo specializzato.

Telefoni occupati

La tecnica usata per derubare un’anziana a Genneruxi è la stessa che aveva portato al fermo di altri quattro giovani campani il mese scorso. «Suo figlio è responsabile di un grave incidente. Serve subito un avvocato altrimenti resterà in carcere per tantissimi anni», è la telefonata che la vittima riceve o da quello che si presenta come comandante della stazione dei carabinieri. Una chiamata al telefono fisso, seguita poi da una al cellulare dell’anziana effettuata da uno che si qualifica invece come legale pronto a difendere il figlio della donna. In questo modo la vittima non ha modo di chiedere aiuto ai familiari. Cresce l’apprensione e la paura per le sorti del proprio figlio. E così scatta la seconda parte del piano.

La richiesta pressante

Alla porta di casa si presenta quello che al telefono si era finto avvocato. E passa all’incasso. L’anziana consegna 500 euro. «Non bastano. Ci deve dare anche i gioielli». E la vittima, oramai succube psicologicamente di tutta la situazione, pressata e praticamente costretta, dà anche i preziosi che aveva a disposizione. Il falso legale va via con il malloppo. Soltanto dopo un po’, quando la vittima riesce a mettersi in contatto con il figlio, scopre di essere stata raggirata. La querela presentata in Questura permette agli agenti di avviare subito le indagini. Grazie ad alcune telecamere, si ha un identikit dei due giovani. I controlli in città portano al risultato: i due vengono rintracciati dagli investigatori della Mobile. E scatta il fermo per estorsione per la modalità, psicologicamente violenta, con cui è stata derubata l’anziana di fatto costretta a consegnare soldi e gioielli.

RIPRODUZIONE RISERVATA