«I soldi di Villaservice? Per l’ambiente» 

Con il Consorzio industriale di Villacidro rimasto a bocca asciutta dopo la decisione del Tar sul contenzioso con la Villaservice, a sorridere sono solo i Comuni soci della società in house. Il provvedimento del Tribunale di Cagliari ha riconosciuto all’ente industriale il credito di 3.222.892 euro a fronte dei 45 milioni chiesti alla Villaservice, partecipata dai Comuni di Arbus, Villacidro, Gonnosfanadiga e Sanluri.

Gli investimenti

Per la società sono in corso le procedure fallimentari: dei 10 milioni di euro disponibili, tolti i soldi dovuti a creditori per circa 6 milioni, il resto va ai Comuni soci. Che ne faranno? «La Villaservice – ricorda il sindaco Alberto Urpi – è fallita pur avendo la disponibilità finanziaria. Saldati i debiti, i milioni in avanzo vanno ai soci. Che ne faremo? Presto per dirlo. Sarebbe giusto investirli in politiche ambientali, non a caso, ricordiamo che Villaservice gestiva la discarica dei rifiuti e la depurazione delle acque». Il rimpianto è uno: «Avevo proposto al Consorzio di acquisire la società, compresi i 10 milioni. Oggi l’ente industriale lavora per sistemare gli impianti. Auguriamoci che si faccia in fretta».

Particolare il caso di Villacidro: il Comune vanta un credito (ammesso dai giudici) di 1.236.928 euro, 104.843 a titolo di premialità; 639.188 per i conferimenti dei rifiuti urbani valorizzabili; 492.896 per il ristoro ambientale. Bocciata la richiesta di 250mila euro del 2023, non risultano documentati; cosi pure i 109.761 per conferimenti dei rifiuti urbani 2021 e 2022 in quanto duplicati. «Posto che c’è la possibilità di un ricorso, se dovesse restare tutto così e questi soldi dovessero davvero tornare al Comune io li utilizzerei a favore dell’ambiente – spiega il sindaco di Villacidro Federico Sollai –. Per il credito da oltre un milione che ci è già stato riconosciuto, si tratta di fondi che abbiamo accantonato nel bilancio rinunciando ad altri capitoli di spesa, quando incamereremo il dovuto potremo ridistribuire le risorse a favore dei servizi che abbiamo dovuto sacrificare».

Le reazioni

I consiglieri di minoranza di Arbus, Agostino Pilia, e di Villacidro Antonio Muscas, che più volte hanno portato in Aula la questione Consorzio-Villaservice, alzano la polemica. «Il Tribunale – incalza Pilia – riconoscendo pochi crediti e scomparsa la società, ha stabilito che di fatto i soldi vanno ai Comuni soci. Sorge il dubbio: se li meritano? Perché non hanno riscontrato queste criticità». E Antonio Muscas: «Più volte abbiamo sollevato il problema in Aula consiliare e scritto al Consorzio. Aspettiamo le risposte. La disponibilità all’ascolto forse avrebbe evitato questa fine tragica».

Fra le reazioni, c’è da registrare quella del deputato di Arbus Gianni Lampis: «Quello di Villaservice era un epilogo tristemente prevedibile, a farne le maggiori spese i 42 lavoratori licenziati, senza garanzia del domani. C’è il bando per la gestione della discarica, ma si continua con la proroga, poche assunzioni senza criterio oggettivo. Tante promesse disattese. Chiederò alla commissione parlamentare ecomafie di occuparsi della vicenda nell’ambito dell’inchiesta sul sito nazionale Sulcis Iglesiente-Guspinese, dove il filone è compreso».

RIPRODUZIONE RISERVATA