«I soldi di Vacchi? Usati come voleva lui» 

I soldi di Vacchi? Li abbiamo usati, ma come diceva lui e per i suoi acquisti. Anche i 16mila euro di abbonamenti per la piattaforma Sky. È uno dei passaggi della movimentata udienza del processo, celebrato ieri a Tempio, sul presunto maxi buco nei conti dell’imprenditore e influencer Gianluca Vacchi. Sotto accusa c’è l’amministratore Pietro Oliva (olbiese, 55 anni), al quale vengono contestati presunti ammanchi sui conti correnti di "Mister Enjoy”. L’importo del “buco” è vicino al milione di euro.

Si parla, dunque, della vicenda legata alla gestione della villa in Costa Smeralda e del patrimonio di Vacchi in Italia e negli Stati Uniti. La difesa di Oliva (gli avvocati Domenico Putzolu e Maria Caterina Pisano) hanno rivolto diverse domande a un investigatore delle Fiamme Gialle di Bologna. Il militare della Guardia di Finanza è uno protagonisti della clamorosa inchiesta condotta a Porto Cervo e a Bologna. È emerso che beni e denaro dei quali veniva contestata l’appropriazione indebita a Oliva, in realtà erano, almeno in parte, nella disponibilità della presunta vittima. Il processo sta facendo emergere l’oggettiva difficoltà di tracciare gli spostamenti di denaro dai conti di "Mister Enjoy” a quelli del suo amministratore. Ieri, ad esempio, è emerso che gli abbonamenti a Sky (intestati a un familiare di Oliva) erano in uso nella villa di Porto Cervo e quindi a disposizione dell’imputato. Gianluca Vacchi potrebbe essere sentito a Tempio nell’udienza del 26 ottobre prossimo, la deposizione è richiesta da pm e e difesa di Oliva. (a. b.)

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