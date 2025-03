«I soldi del ponte restino nell’isola» 

Nuovo ponte e circonvallazione di Sant’Antioco, l’argomento riprende vigore dopo la bocciatura dell’opera a seguito delle operazioni e manifestazioni messe in campo dall’allora comitato Porto Solky con numerosi Comuni del territorio. Il comitato, che ha cambiato nome in “Comitato tecnico transizione energetica”, chiede da anni la rimodulazione dei finanziamenti per la viabilità del territorio, ma dal Comune si levano pareri opposti.

«Siamo nati 8 anni fa con l’obiettivo di contrastare la realizzazione del nuovo ponte a favore del rifinanziamento degli interventi sulla viabilità territoriale e per lo sviluppo della nautica d’eccellenza – dice Rolando Marroccu del comitato – ma ora il progetto continua ad essere presente nelle opere commissariate nonostante sia stato definitivamente bocciato a maggio 2020 dal ministero Infrastrutture e trasporti». Il comitato evidenzia che l’azione è stata supportata da 16 sindaci «che ci hanno affiancato in sede di conferenza di servizi col Ministero formando un granitico fronte unico che riuscì a far bocciare definitivamente il progetto, quindi richiedendo l’immediata rimodulazione dei finanziamenti». Ed è proprio su quest’ultimo punto che la vicenda riprende vigore.

Il sindaco Ignazio Locci, nei giorni scorsi, ha ribadito la volontà espressa dal Consiglio comunale che mette in evidenza come quei soldi, una volta bocciata l’opera, debbano ritornare alla finalità per i quali erano stati stanziati: viabilità e circonvallazioni di Sant’Antioco. «Il Sulcis – continua Marroccu – con la sua rete viaria insufficiente e in condizioni precarie non può più attendere i veri interventi strategici funzionali già previsti dalle linee di indirizzo del Piano Sulcis». Il comitato avrebbe già incassato la promessa dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu per un incontro sul tema della rimodulazione dei finanziamenti residui. Ma il sindaco non è disposto a rivedere la sua posizione. «Il mio ruolo mi impone la tutela degli interessi della mia comunità - ha precisato Locci - proprio per questo ho avuto una interlocuzione con l’assessore Piu al quale ho ribadito la posizione del nostro Comune. Il ponte è stato bocciato, quei soldi devono ritornare alla finalità originarie, ovvero la circonvallazione e la sistemazione viaria dell’isola di Sant’Antioco. Il mio ruolo non è derogabile e non si possono trasferire ad altri le funzioni del sindaco che ripeto, sono quelle di portare avanti gli interessi della sua comunità».

