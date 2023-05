I soldi del Pnrr per la salute: all’Isola 106 milioni di euro per case e ospedali di comunità 

Distinzione importante: le case della comunità sono luoghi di prossimità (cioè, relativamente vicini) ai quali i cittadini possono accedere appunto per l’assistenza primaria. Gli ospedali di comunità, invece, sono piccole strutture più complesse con venti posti letto che offrono un’accoglienza intermedia tra il ricovero in ospedale e la degenza a casa. Luoghi, insomma, che consentiranno agli ospedali di dimettere anzitempo (liberando letti) pazienti che stanno meglio ma non sono pronti a tornare a casa, oppure hanno bisogno di assistenza medica inferiore a quella garantita da un ospedale.

Tutto questo sulla base delle amare previsioni sulla popolazione sarda, la cui parte giovane continua a fuggire dalla miseria occupazionale: nel 2050 i sardi con almeno 65 anni saranno il 42,5% della popolazione, mentre oggi sono il 25,3%. Questo significa che i residenti nell’Isola saranno in media più malfermi nella salute, considerato che saranno più vecchi rispetto a quelli attuali e, quindi, soffriranno maggiormente di patologie croniche. Ma attenzione: l’assistenza non sarà uguale per tutti, perché nei territori più periferici il 68% delle case della comunità saranno spoke , cioè offriranno soltanto servizi di assistenza primaria.

Dobbiamo riprenderci dagli scossoni all’economia portati dal Covid ed essere resilienti. Per questo il Governo darà ai sardi tre miliardi proprio dal Pnrr, e di questi poco più di cento milioni di euro (106,4, per gli amanti della precisione) andranno a finanziare il nuovo modello della sanità territoriale voluto dalla Regione. Quindi, ospedali e case della comunità.

Dobbiamo riprenderci dagli scossoni all’economia portati dal Covid ed essere resilienti. Per questo il Governo darà ai sardi tre miliardi proprio dal Pnrr, e di questi poco più di cento milioni di euro (106,4, per gli amanti della precisione) andranno a finanziare il nuovo modello della sanità territoriale voluto dalla Regione. Quindi, ospedali e case della comunità.

Sempre più vecchi

Tutto questo sulla base delle amare previsioni sulla popolazione sarda, la cui parte giovane continua a fuggire dalla miseria occupazionale: nel 2050 i sardi con almeno 65 anni saranno il 42,5% della popolazione, mentre oggi sono il 25,3%. Questo significa che i residenti nell’Isola saranno in media più malfermi nella salute, considerato che saranno più vecchi rispetto a quelli attuali e, quindi, soffriranno maggiormente di patologie croniche. Ma attenzione: l’assistenza non sarà uguale per tutti, perché nei territori più periferici il 68% delle case della comunità saranno spoke , cioè offriranno soltanto servizi di assistenza primaria.

Le strutture di comunità

Distinzione importante: le case della comunità sono luoghi di prossimità (cioè, relativamente vicini) ai quali i cittadini possono accedere appunto per l’assistenza primaria. Gli ospedali di comunità, invece, sono piccole strutture più complesse con venti posti letto che offrono un’accoglienza intermedia tra il ricovero in ospedale e la degenza a casa. Luoghi, insomma, che consentiranno agli ospedali di dimettere anzitempo (liberando letti) pazienti che stanno meglio ma non sono pronti a tornare a casa, oppure hanno bisogno di assistenza medica inferiore a quella garantita da un ospedale.

I numeri

Le “case” previste sono cinquanta in tutta l’Isola, per realizzarle ci sono 73,7 milioni del Pnrr. Sedici saranno hub (le principali, con assistenza primaria, attività specialistiche e diagnostica di base) e 34 spoke , quindi solo per l’assistenza primaria. Invece, per gli ospedali di comunità ci sono 32,7 milioni sempre del Pnrr e e ne saranno realizzati tredici. Che cosa sono? Di fatto, ospedaletti: aperti sette giorni su sette, come si accennava sottrarranno pazienti agli ospedali (quelli che hanno bisogno di assistenza ma non ospedaliera) e consentiranno le dimissioni protette: un primo pezzo di convalescenza, recupero funzionale e stabilizzazione clinica che è prematuro trascorrere a casa, ma che non ha bisogno dell’alta specializzazione di un ospedale “classico”.

La densità

Gli standard organizzativi indicano un ospedale di comunità (con venti letti) ogni centomila abitanti. A seguito degli interventi della Regione, secondo i dati di Openpolice (una fondazione indipendente e senza scopo di lucro che promuove progetti per l'accesso alle informazioni pubbliche, la trasparenza e la partecipazione democratica), nell’Isola ci saranno 3,14 case della comunità e 0,82 ospedali di comunità ogni centomila abitanti. Nelle aree interne, rispettivamente, i dati saranno 5,15 e 1,2. Con la speranza che sia tutta salute.

L. A.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata