I soldi del Piano Sulcis destinati alla viabilità: 57,5 milioni inutilizzati 

«Oggi Carbonia dà l’ultimo saluto alle ultime due vittime della strada “Provinciale 2”, ma prima o poi qualcuno dovrà spiegare alle famiglie delle sette persone morte in poco più di sei mesi in quella strada e agli automobilisti che ogni giorno rischiano la vita nei percorsi disastrati del Sulcis, che cosa ne è stato, o ne sarà, dei 57 milioni e mezzo di euro che il territorio aveva in dote dal Piano Sulcis per migliorare la viabilità». Non si dà pace Rolando Marroccu, portavoce del comitato Porto Solky che otto anni anni fa guidò la rivolta vittoriosa contro il progetto del nuovo ponte di Sant’Antioco. Una rivolta che, a maggio 2020, portò il via libera alla rimodulazione di 57,5 milioni di euro del Piano Sulcis da destinare alle opere di viabilità.

La battaglia

«Opere per la sicurezza che non si sono mai viste – dice Marroccu – quei fondi sono fermi, tranne una parte che ha già preso nuove destinazioni decise dalla Regione nonostante gli unici titolati a rimodulare quei soldi sarebbero dovuti essere i sindaci del Sulcis. Gli stessi che, due giorni fa, hanno chiesto di incontrare il commissario della Provincia, Mario Mossa, per sapere che cosa sia stato fatto sino a oggi per migliorare la viabilità nelle strade dove continuano a spuntare croci. Per far cambiare idea al Ministero delle Infrastrutture e agli altri enti interessati al progetto del ponte, sedici Comuni del territorio sposarono la battaglia di Porto Solky. Carbonia, Masainas, Giba, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, San Giovanni Suergiu, Tratalias, Villaperuccio, Santadi, Sant'Anna Arresi, Portoscuso, Carloforte, Calasetta, Domusnovas e Narcao si allearono con Sant’Antioco per dire “no” al nuovo ponte, ritenuto inadeguato e fonte di sperpero di risorse. «Chiesero e ottenero con noi, così si legge nei documenti di allora, – continua Marroccu – di reinvestire tutti quei milioni per la disastrata viabilità del Sulcis Iglesiente, la valorizzazione del golfo di Palmas e del porto di Sant'Antioco. Ci si aspettava che se ne prendesse subito atto, iniziando dalla circonvallazione per Calasetta e proseguendo con infinite altre urgenze nel Sud Ovest sardo, una per tutte la “Provinciale 2”, Carbonia-Villamassargia, che da giovedì ha due nuove ragioni per essere soprannominata “strada della morte”. Invece non più di due mesi fa il commissario Mossa, che è riuscito a ottenere la deroga per costruire la barriera spartitraffico per la quattro corsie, ha dichiarato di non avere fondi (che poi ha trovato ndr ) per la realizzazione della messa in sicurezza della strada».

I fondi

In sostanza, in tutti questi anni, non c’è traccia di opere realizzate nel territorio con i 57,5 milioni del Piano Sulcis. O meglio, non c’è traccia di opere per la viabilità. La precisazione è d’obbligo perché, andando a scartabellare nelle delibere regionali, si scopre che già nel 2020, quasi 8 milioni del Piano Sulcis sono stati rimodulati. Per l’esattezza è la delibera numero 23/4 del 29 aprile 2020 che ha per oggetto il “Piano regionale delle infrastrutture. Verifica dello stato di attuazione interventi complessi e rimodulazione del programma”. Ebbene, in questa delibera si legge che 7 milioni e 690 mila euro milioni del Piano Sulcis sono finiti in un calderone regionale che vede anche altre rimodulazioni per opere da realizzarsi un po’ in tutta l’Isola. «Basta scorrere le cifre - dice Rolando Marroccu – e si scopre che da quel calderone solo 2,6 milioni sono andati al Sulcis per opere pubbliche utili sì, ma che con le strade c’entrano ben poco». Si trova la palestra comunale polivalente di Narcao (1,2 milioni), un parcheggio a Piscinas (350 mila euro), una rotatoria a Carbonia (150 mila), la messa in sicurezza del palasport di Teulada (350 mila), il parcheggio di via Trexenta a Iglesias (446 mila) e l’intervento sul depuratore di Fluminimaggiorere (200 mila). Scorrendo la stessa delibera si legge che, nel frattempo, sono state finanziate opere anche a Sassari, Olmedo, Morgongiori, Oristano , Bonorva, Oliena, Gavoi, Furtei e in numerosi altri Comuni isolani: «All’appello mancano al nostro territorio 5 dei 7,690 milioni rimodulati del Piano Sulcis – conclude Marroccu – che si sommano ai 50 ancora da spendere ma di cui nessuno ha più saputo nulla».

