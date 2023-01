I soldi dei turisti per aprire Infopoint 

Bene però precisare che i fondi incassati dalla tassa devono essere spesi, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo del 2011, per interventi in materia di turismo, di manutenzione, al recupero dei beni culturali e ambientali locali e all’incremento di servizi pubblici.

A metà dicembre 2022 l’imposta aveva portato nelle casse comunali 187mila euro, un bottino più consistente rispetto al 2021 e a tre anni fa. Ora, in base al regolamento comunale, «l’amministrazione si impegna a pubblicare nel sito istituzionale tutti gli interventi realizzati attraverso la tassa di soggiorno». In realtà questa programmazione ancora non è nota, tranne appunto quella delibera.

Qualcosa è cambiato, evidentemente. A fine ottobre, periodo durante il quale si iniziano a tirare le somme, su come spendere la tassa di soggiorno imprenditori ed esercenti cittadini erano stati chiari: quei soldi vanno utilizzati per migliorare i servizi, in alcune zone della città e nelle frazioni carenti. Messaggio che l’assessore alla Cultura, Luca Faedda, recepì tanto da affermare che «A breve incontreremo gli operatori turistici per confrontarci su obiettivi ed esigenze e anche sull’impiego della tassa di soggiorno condivideremo idee e suggerimenti».

Qualcosa è cambiato, evidentemente. A fine ottobre, periodo durante il quale si iniziano a tirare le somme, su come spendere la tassa di soggiorno imprenditori ed esercenti cittadini erano stati chiari: quei soldi vanno utilizzati per migliorare i servizi, in alcune zone della città e nelle frazioni carenti. Messaggio che l’assessore alla Cultura, Luca Faedda, recepì tanto da affermare che «A breve incontreremo gli operatori turistici per confrontarci su obiettivi ed esigenze e anche sull’impiego della tassa di soggiorno condivideremo idee e suggerimenti».

Un passaggio che pare saltato a piè pari dalla delibera di Giunta firmata il 29 dicembre e dal titolo altisonante, «Progetto di promozione turistica Oristano “Terra tra due acque”» che si potrà realizzare proprio grazie a parte dell’incasso della tassa di soggiorno.

I numeri

A metà dicembre 2022 l’imposta aveva portato nelle casse comunali 187mila euro, un bottino più consistente rispetto al 2021 e a tre anni fa. Ora, in base al regolamento comunale, «l’amministrazione si impegna a pubblicare nel sito istituzionale tutti gli interventi realizzati attraverso la tassa di soggiorno». In realtà questa programmazione ancora non è nota, tranne appunto quella delibera.

Bene però precisare che i fondi incassati dalla tassa devono essere spesi, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo del 2011, per interventi in materia di turismo, di manutenzione, al recupero dei beni culturali e ambientali locali e all’incremento di servizi pubblici.

Al momento una parte verrà spesa nel progetto, biennale, presentato dalla Fondazione Oristano, al costo di 140mila euro annui (sempre che la Regione partecipi all’iniziativa mettendoci centomila euro).

L’idea

Il progetto, si legge nella delibera, rientra in uno più generale di promozione

turistica della città e prevede «l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione

dell'imposta di soggiorno in ambiti direttamente legati alla promozione e alla gestione dei servizi turistici, per mezzo dell'incremento dei punti di informazione turistica (infopoint) aperti tutto l'anno, oltre ad una serie di azioni volte a sviluppare un sistema di comunicazione più ampia ed efficace con l'obiettivo di incrementare la domanda turistica a favore della nostra città».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata