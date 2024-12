I soldi ci sono, servono i progetti 

Smuovere l’immoto. La stasi del nord-ovest attende la Città Metropolitana per accelerare sulle tante partite incompiute di un’area in declino. E l’arrivo di ieri a Palazzo Ducale della governatrice Alessandra Todde risponde alle diverse chiamate fatte negli ultimi mesi dai rappresentanti del territorio per avere risposte su uno strumento, che dovrebbe dar gambe allo sviluppo, ma che per ora rimane solo sulla carta. E sono proprio loro, a partire dal presidente della Rete Metropolitana Giuseppe Mascia, fino ai sindaci di Alghero, Porto Torres, Sennori, Sorso, Stintino e Valledoria, a chiedere buone nuove in aula consiliare. A maggior ragione adesso che è in corso il confluire della Rete nella Città Metropolitana, ieri rappresentata dal suo amministratore straordinario Gavino Arru, il cui iter dovrebbe concludersi nel 2025.

Programmazione

«Incontriamo la presidente - afferma il primo cittadino di Sassari - per programmare le azioni in agenda, a partire dalle politiche territoriali, dai trasporti, dalla sanità e i fondi». Questi ultimi soprattutto con il “tesoretto” da circa 800 milioni di euro sono le attese provviste, anch’esse però ferme al palo da anni. «Il tema della spendita delle risorse non è il fatto di averle disponibili - chiarisce Todde - quanto di avere progetti cantierabili. I soldi ci sono, in particolare coi Fondi di Sviluppo e Coesione, manca il fatto di definire tempi di progettazione, che possano essere diversi rispetto al passato, e una visione condivisa di quando questi programmi saranno disponibili». Uno squillo all’operatività concreta suonato nell’alveo politico del Sassarese dove è inevitabile l’autocritica per le tante occasioni mancate. «Sappiamo che la decadenza è anche nostra responsabilità - ammette Sergio Salis, coordinatore del Tips, Tavolo Istituzioni Parti Sociali- Ci impegniamo a collaborare ma chiediamo perequazione delle risorse, e il decentramento nella decisione delle scelte strategiche». Il confronto dura circa tre ore e produce l’intento di attivare una cabina di regia che faccia riferimento alla presidente e coordini i lavori, per avvicinare gli orizzonti agognati, da quello di completare le opere finite nel guado a supportare i territori ai percorsi di progettazione decentrata. «Questa provincia è stata trascurata per anni - conclude Todde - Colmiamo il divario».