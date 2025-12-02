I soldi ci sono, manca l’ok di Fedez  

A Oristano la voce è ormai più forte del silenzio ufficiale: il Capodanno avrà il volto di Fedez. In Comune continuano a schermirsi, nessuno vuole ripetere l’imbarazzo dello scorso anno, quando un eccesso di entusiasmo rischiò di far saltare la presenza di Gaia, ma la macchina amministrativa si è già mossa come si muove quando la scelta è fatta.

La spesa

Non serve l’annuncio per capirlo: è tutto nero su bianco. Il documento chiave è la determina firmata dalla dirigente del settore Servizi alla Persona, che affida a Ama produzioni di Ussana l’organizzazione del concertone di fine anno. L’offerta della società parla chiaro: 140mila euro più Iva, per un totale di 154mila. Una cifra che include palco, service, logistica, sicurezza e – soprattutto – l’ingaggio dell’artista principale.

L’anticipo

E siccome accordi di questo livello procedono solo se il calendario è già fissato, negli uffici di piazza Eleonora è stata avviata anche la procedura per garantire le prime somme contrattuali, cioè l’anticipo necessario per blindare la presenza dell’artista. Un atto preparatorio normale, che però lascia poco spazio ai dubbi.

Nella determina si legge che l’evento è stato programmato «al fine di garantire un evento di richiamo e un adeguato livello di intrattenimento per la cittadinanza», individuando un artista dotato di «notorietà, qualità professionale e capacità di attrarre pubblico».

Il silenzio

Sul fronte politico, invece, la parola d’ordine resta una sola: silenzio. L’assessore allo Spettacolo, Antonio Franceschi, continua a evitare commenti. Ma a questo punto il riserbo non serve più a nascondere: serve solo ad arrivare al comunicato ufficiale senza intoppi.

La location

La location è confermata: piazza Roma, capienza fino a quattromila persone, già testata e pronta a reggere l’assalto del pubblico. Sul fronte artistico resta un ultimo nodo: chi accompagnerà Fedez prima e dopo il brindisi? Le trattative sono aperte, e la scelta dovrà tenere conto del budget complessivo messo in campo per tutto il cartellone natalizio, che quest’anno ha raggiunto 200mila euro, la quota massima attivabile grazie alla compartecipazione regionale.

E intanto il rapper, impegnato anche nella preparazione del prossimo Festival di Sanremo dove sarà in gara tra i big insieme a Marco Masini, mette involontariamente un pizzico di attesa in più.

Ma la sostanza non cambia: Oristano, dopo tutti gli altri capoluoghi sardi (ma anche molte altre cittadine) ha finalmente scelto, e lo ha fatto da giorni. Manca solo l’ufficialità. Che, a questo punto, sembra essere una pura formalità.

