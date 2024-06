I soldi allettano i medici di guardia 

Si sono candidati in 50. La carica dei camici bianchi per garantire l’apertura della guardia medica turistica di Tortolì è l’ancora di salvezza per un servizio essenziale che rischiava di saltare per mancanza di professionisti. Al bando dell’Asl Ogliastra, curato dal direttore del distretto di Tortolì Sandro Rubiu, hanno risposto da tutta la Sardegna. Medici di primo pelo e d’esperienza, ciascuno di loro interessato a coprire turni pagati 60 euro l’ora. Un professionista che accetterà l’incarico per un turno di lavoro di 12 ore percepirà 720 euro. Così l’Azienda sanitaria potrà garantire l’attività nell’ambulatorio di via Monsignor Virgilio. Diversamente nessuno professionista aveva concretizzato la manifestazione d’interesse al bando regionale pubblicato da Ares.

Servizio salvo

«Abbiamo ricevuto una cinquantina di candidature. Ora il personale amministrativo contatterà ciascuno dei medici che ha offerto la propria disponibilità e pianificheremo i turni in vista della stagione». Sandro Rubiu mette i sigilli al faldone che riporta la denominazione del progetto “Istiu”, estate nell’idioma logudorese. Ma con quali risorse l’Asl Ogliastra pagherà i medici che accorreranno al capezzale dell’ambulatorio di via Monsignor Virgilio? «Le attività professionali - spiega il dirigente dell’Asl - saranno retribuite con fondi aziendali dedicati data la particolare importanza e la rilevanza generale per il territorio dell’attività». Al progetto salvifico, ultima spiaggia per evitare che il territorio rimanesse orfano di un servizio essenziale, potevano aderire anche medici di medicina generale, di continuità assistenziale, degli istituti penitenziari e medici chirurghi iscritti all’albo professionale. E pure medici in pensione, sebbene da un primo scorrimento dell’elenco non figurerebbero medici che hanno lasciato.

Note dolenti

A Tortolì il servizio “Istiu” sarà attivo dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì, e dovrebbe avvalersi della presenza contemporanea di due medici. Sarà assicurata, durante la copertura dei turni, la presenza di un infermiere professionale. Ma se per Tortolì, dove ogni anno nella stagione estiva gravitano mediamente 800 mila presenze turistiche, l’Asl ha trovato una soluzione, non ci sono speranza per le sedi di Santa Maria Navarrese e Tertenia. Resteranno chiuse. A Bari Sardo, dove dal primo luglio il servizio sarà garantito da Barbara Mameli, dottoressa originaria del paese che si è messa a disposizione della sua comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA