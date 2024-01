I sogni spezzati di due ragazzi: a Quartu un’altra alba di dolore 

In un sabato grigio, la pioggia scende a bagnare il dolore di tutta una città. Quartu si ritrova di nuovo a piangere due giovani vite spezzate. Due ragazzini di appena 19 anni, morti a bordo della loro auto in un terribile incidente in via Vesalio a Cagliari, a poche settimane da un altro lutto e da un altro incidente in via Leonardo da Vinci nel litorale quartese, che aveva portato via alla famiglia il 21enne Marco Alfonso la mattina dell’ultimo giorno del 2023.

I sogni e le speranze di Thomas Frau e di Federico Cubeddu, sono andati in frantumi in un attimo insieme ai vetri della Peugeot 207 andata a scontrarsi frontalmente contro una Maserati. Nelle loro case a Quartu non sono mai tornati e una telefonata ha distrutto la vita di due famiglie che hanno dovuto affrontare il terribile passo del riconoscimento dei corpi.

Tesrtimonianze social

Era figlio unico Thomas Frau, l’amore di mamma Stefania e di papà Sergio, il bambino coccolato che adesso era diventato grande e che usciva con gli amici. Lo conoscevano tutti nel quartiere di Sant’Antonio dove viveva con la sua famiglia e nella zona ieri mattina il dolore era di tutti. «Conosco bene la sua mamma», commentava una donna all’uscita dalla bottega, «quando ho saputo non volevo crederci. Come si fa a sopportare notizie come questa? Spero che questa famiglia trovi la forza per andare avanti in un modo o nell’altro».

Passano trafelati anche un ragazzo e una ragazza che conoscevano Thomas Frau: «Era un ragazzo solare e sempre di buonumore. Quello che è successo è davvero una tragedia che ci lascia tutti senza parole». Nella via dove abitano i genitori c’è silenzio. «Abbiamo saputo», si limita a dire una signora. «Era figlio unico, poveri genitori». Voleva fare il parrucchiere e per questo stava lavorando duramente già in un salone. Spesso usciva con i cugini: insieme a loro, nei weekend, non mancavano mai le partite a biliardino. Alcuni dicono che con Federico Cubeddu non si conoscessero da tanto. Un’amicizia nata da poco, forse. Tanti anche i messaggi di cordoglio sui social per questi due giovani strappati alla vita troppo presto. Anche Federico, stessa età di Thomas, aveva tanti sogni da realizzare che sono sfumati in un attimo. La fiammella della speranza è rimasta accesa nel cuore della famiglia e degli amici per qualche ora: la vita di Cubeddu non è finita sull’asfalto, come quella dell’amico morto sul colpo, ma all’ospedale dove era stato trasportato in condizioni gravissime. Poi però è arrivata anche per lui la notizia terribile che ha lacerato tutti quelli che lo conoscevano.

Il sindaco incredulo

«Quello che è successo a questi due ragazzi – commenta il sindaco Graziano Milia – è un dramma che mi porta alla mente la scomparsa dei quattro giovani nell’incidente di viale Marconi di qualche mese fa. Credo che ci sia un problema di educazione stradale alla guida ed è su questo che dobbiamo lavorare molto». Detto questo, «rivolgo un abbraccio affettuoso alle famiglie che affrontano un dolore grandissimo e inconcepibile». Il cantante e consigliere comunale Tonio Pani conosce bene la famiglia di Thomas Frau: «È una tragedia che colpisce tutta la comunità quartese», dice, «soprattutto perché si tratta di ragazzi così giovani. In segno di lutto abbiamo deciso di rinviare un’iniziativa che avevamo in programma per lunedì e ci stringiamo ai genitori e a tutti i parenti». Anche la consigliera Romina Angius ha un legame d’affetto con la famiglia di Thomas: «Era un ragazzo d’oro, così come la sua bellissima famiglia. È davvero una tragedia enorme, considerato anche che Thomas era figlio unico».

La notizia della morte dei due giovani è arrivata anche nella parrocchia di Sant’Antonio, il quartiere dove Thomas è cresciuto. «Sicuramente ha frequentato da noi il catechismo», commenta Padre Stefano Cogoni, «il dolore è immenso e andrò a fare visita ai genitori. Sono tragedie così improvvise che sfuggono alla nostra mente, entra in gioco il mistero della vita e la speranza della fede. Thomas era amico di tanti ragazzi che conosciamo e comprendiamo lo strazio che devono affrontare i genitori. Cercheremo di star loro vicino».

L’incidente di ieri ripropone anche il problema, annoso, della mancanza di bus notturni che collegano Cagliari a Quartu.Il Comune di Quartu non ha speso per finanziare questo tipo di servizio», sostiene Michele Vacca, dell’Associazione motociclisti incolumi. Il Comune di Cagliari invece «ha finanziato per le notti di Capodanno un servizio di bus che ha avuto un ottimo successo».

