I sogni e le rivincite dei piccoli guerrieri del Microcitemico 

«Ho una malattia, ma tanto guarisco». Non si scompone Federico, dieci anni e un puzzle da ultimare. Ma basta questo per capire che qualcosa di straordinario c’è per forza, se dove t’aspetti di trovare sofferenza e disperazione in realtà scopri la vita. Basta superare l’ingresso del palazzone con le finestre colorate per incontrare corridoi addobbati a festa, il grande albero di Natale e i sorrisi di tanti piccoli combattenti schierati al fronte della guerra contro il cancro. Che sembrano giganti e hanno i desideri di tutti.

Regali e diagnosi

Qualcuno l’ha scritto anche nei foglietti all’ingresso. “Vorrei che tutti i bambini ricoverati guarissero”, un desiderio tra tanti, disposti sul tavolino del Microcitemico che a due giorni dalla vigilia è un viavai continuo. Arrivano pacchetti da ogni parte, insieme a una processione di visitatori amplificata dalle feste. Dentro, decorazioni a parte, è tutto come sempre. Gli appuntamenti con la chemio, il terrore delle recidive, i controlli per riprendere a respirare. Eppure al quarto e al quinto piano vedi solo colore e bambini che giocano nel day hospital, che sembra più una cameretta come tante. Bianca, 9 anni e occhi gioiosi, a Babbo Natale ha chiesto i trucchi, un cavallino di pezza e da grande vuole fare la dottoressa dei piccoli. E appena vede Rebecca, col gonnellino da ballerina rosso e un corpicino esile che sembra in procinto di spezzarsi, le corre incontro. Resta mamma Caterina, di Arzachena: «Siamo qui dal 16 agosto del 2022, abbiamo scoperto la malattia dal pediatra». Un bozzo sulla tempia, l’emocromo e il verdetto: leucemia. «È dura, senti le gambe cedere e tanta paura. Poi reagisci».

La rivincita

Lo ha fatto anche Valentina Collu, di Assemini. «Emanuele si è ammalato a dodici mesi». La febbre che non passa, esami approfonditi portano la diagnosi, a novembre del 2012. «Pensi alla morte. Avevo mio marito accanto, ci siamo stretti forte». Nella struttura di via Jenner ha festeggiato compleanni e più d’un Natale («Qui è una festa condivisa con medici e infermieri, che si vive nella fortuna di essere vivi»), dopo due anni di chemio e cinque di follow-up, oggi Emanuele è un dodicenne col ciuffo alla moda che non parla del passato ma si vive il presente: «Faccio Ocr, una corsa a gli ostacoli verticali che ricorda l’addestramento militare. Ho rappresentato l’Italia nei mondiali in Belgio». Un’altra grande rivincita, dopo la guarigione, che si è preso con la vita. Anche Kristel, sua coetanea, ha superato il peggio, dopo il tumore comparso a otto anni. «Qui il Natale è bello, ci danno un sacco di regali», sorride, mentre parla della malattia e della morte come un adulta. «A luglio 2019 siamo entrati qui per la prima volta, sono passati tre anni dal trapianto. Adesso ogni tre mesi veniamo per fare l’emocromo», racconta mamma Ramona di Sardara, che ha altri quattro figli con la K e tiene in braccio l’ultima arrivata, Kloe, un anno di splendore.

Roberta e l’Asgop

Roberta ha 16 anni, un talento straordinario per il disegno e una leucemia acuta dal nome impronunciabile anche per la mamma di Sarroch. «I piccoli sono più forti di me», dice la sua artista guerriera che aspetta le dimissioni e il trapianto con una donatrice speciale: sua sorella. Ognuno combatte la sua battaglia, anche l’Asgop, Associazione sarda genitori oncoematologia pediatrica, dopo aver ottenuto un passo indietro della politica sullo scorporo del Microcitemico dal Brotzu non si ferma. In prima linea la presidente Francesca Ziccheddu: «Il regalo più grande per tutti i bambini sardi sarebbe avere una rianimazione pediatrica di cui oggi la regione è priva. Significherebbe dare loro le stesse possibilità di cura di tutti».

